Ola de calor en España no cede y regresa con temperaturas extremas

Tras un breve amago de alivio térmico, el calor no baja la guardia y este fin de semana se volverán a alcanzar en España los 40 e incluso 43 grados en puntos del sur y centro del país, mientras que las noches serán tropicales, por encima de los 20-22 grados, en numerosas capitales. Se prevé un fin de semana muy caluroso, sobre todo en puntos del sur y centro, en Andalucía, Extremadura, valle del Tajo y del Ebro y otras zonas del interior peninsular, ha avanzado Ricardo Torrijo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para destacar que este viernes ya se da una situación de avisos naranjas y amarillos muy importantes. En este punto, Torrijo ha precisado que a pesar de que en algunas zonas y durante varios días los pronósticos anuncian máximas por encima de los 40 grados, aún no se ha considerado la emisión de una nueva ola calor. Estamos «en la frontera», de un nuevo episodio de valor que estamos estudiando, pero, de momento, no se da la excepcionalidad, ni la gran duración del episodio de calor de la semana pasada, ha aclarado el portavoz de Aemet. Ante esta situación, Meteorología ha activado para este viernes el aviso naranja (riesgo importante) en seis comunidades del interior, noreste y suroeste peninsular -Andalucía, Aragón, Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Cataluña- por temperaturas entre los 37 y los 41 grados. Por el contrario, las temperaturas bajarán de forma «acusada» hoy en Galicia y el área Cantábrica, donde capitales de provincia como, por ejemplo, A Coruña, no pasará de una máxima de 21 grados, Vitoria de 22 grados y Santander se quedará en unos 23 grados. Para esta noche, se prevé que sean «noches tropicales», cuando la mínima no baja de los 20 grados o «noches tórridas», el termómetro marca temperaturas mínimas iguales o por encima de los 25 grados; así, Madrid, Toledo y Jaén marcarán de madrugada 25 grados, 24 grados en Ciudad Real y Barcelona y 23 grados en Guadalajara. Para este sábado, continúan los avisos naranja por altas temperaturas en Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, mientras que en las comunidades de Castilla y León, las Islas Baleares, Aragón, Madrid, Cataluña y Murcia mantienen nivel amarillo por calor entre los 36 y los 38 grados. El domingo el calor seguirá apretando con fuerza en Andalucía, Cataluña y Aragón con los termómetros por encima de los 40 grados y hasta los 43 grados, sobre todo en las provincias de Córdoba, Sevilla, Huelva y Jaén. En las Islas Canarias, y durante el fin de semana, continuará el tiempo estable, con vientos alisios, en general moderados, y algunos intervalos nubosos en el norte de las islas, pero sin precipitación y temperaturas altas, alrededor de 35 grados en las islas orientales durante el fin de semana.

