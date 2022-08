Ola de asesinatos selectivos en Ecuador

Entornointeligente.com /

El asesinato de un fiscal en Ecuador es el último de una serie de ataques mortales contra funcionarios judiciales, ya que los grupos criminales emplean una violencia cada vez más descarada contra el Estado.

El fiscal Federico Estrella fue asesinado el 15 de agosto cuando dos sujetos en moto le dispararon frente a su casa en Babahoyo, la capital de la provincia occidental de Los Ríos. Las autoridades no anunciaron el motivo del asesinato, pero Estrella había estado investigando varios asesinatos violentos en la ciudad, según la emisora Teleamazonas.

La Fiscalía General de Ecuador condenó este tipo de ataques contra sus empleados en un comunicado el 16 de agosto. El asesinato de Estrella se produjo menos de tres meses después de que una ex fiscal de la ciudad portuaria oriental de Manabí, Luz Marina Delgado, fuera asesinada junto a un colega cuando hombres armados dispararon contra su vehículo, lo que provocó un accidente de tráfico. La Federación Latinoamericana de Fiscales (FLF) también expresó su consternación por el asesinato, afirmando que este tipo de ataques debilitan la democracia en Ecuador.

Las autoridades no han especificado el motivo del ataque. Delgado era fiscal en un caso contra un destacado narcotraficante, Washington Prado Álava, también conocido como «Gerald» y el «Pablo Escobar ecuatoriano». La policía sospecha que sicarios venezolanos y colombianos colaboraron con lugareños en Ecuador para coordinar el asesinato, según la prensa local.

No todos estos ataques han sido mortales. El fiscal del estado de Guayas, César Peña, se salvó por poco después de que un hombre armado disparara contra su coche a finales de julio. A principios de mayo, un fiscal de Santo Domingo, Víctor Hugo Alcívar, recibió tres disparos de sicarios que detuvieron su coche mientras conducía. Un pasajero del vehículo murió en el ataque.

Los fiscales del país no son los únicos que se enfrentan a este tipo de amenazas. Desde 2019, al menos 45 jueces han sido amenazados con cartas intimidatorias, arreglos florales funerarios, animales muertos, mensajes y llamadas telefónicas, entre otras formas de intimidación, según información del Consejo de la Judicatura de Ecuador citada por Tele Amazonas. Las bandas ecuatorianas también han intensificado los asesinatos selectivos de policías en 2022.

El Consejo de la Judicatura y la Embajada de Estados Unidos en Ecuador están trabajando actualmente en un plan de seguridad para proteger a los jueces. Sin embargo, no existe un plan similar para los fiscales y otros funcionarios judiciales, según Primicias.

Análisis de InSight Crime

El ataque a fiscales y jueces en Ecuador es otro ejemplo de cómo los grupos criminales del país copian tácticas extremas utilizadas por sus pares en otros países.

Lejos de ser la norma en Ecuador, el asesinato de jueces y fiscales por parte de los grupos criminales se asemeja más a los brutales asesinatos políticos vistos en Colombia y México. Antes de la ola de ataques de este año, la Fiscalía General del país solo había registrado tres asesinatos de fiscales en los últimos tiempos: en 2013, 2014 y 2019.

Aunque los ataques ahora parecen más frecuentes, no parece haber un hilo conductor que vincule los asesinatos. Las autoridades no han vinculado a un grupo criminal específico con la violencia y los fiscales atacados no tenían ninguna conexión profesional evidente. Además, los atentados se produjeron en cuatro ciudades diferentes.

Pero la violencia representa otra tendencia preocupante para Ecuador, un país que ha visto cómo los enfrentamientos entre bandas se han descontrolado en los últimos dos años.

Los asesinatos de fiscales han sido noticia en toda América Latina en 2022. En mayo, un importante fiscal anticrimen paraguayo, Marcelo Pecci, fue asesinado durante su luna de miel en Colombia. Ese mismo mes, en Honduras, la fiscal Karen Almendares fue asesinada mientras se dirigía a su casa.

