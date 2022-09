Ola de apuñalamientos deja al menos diez muertos en Canadá

Entornointeligente.com /

La alerta policial se extiende a toda la provincia de Saskatchewan y a las regiones vecinas de Manitoba y Alberta.

Al menos 10 muertos y 15 heridos es el saldo preliminar de un atentado múltiple con arma blanca en la provincia de Saskatchewan, al centro del país, informó este domingo la Real Policía Montada de Canadá (RCMP, por sus siglas en inglés).

LEA TAMBIÉN:

Entra en vigor prohibición de importar armas de fuego en Canadá

En conferencia de prensa, la subcomisionada Rhonda Blackmore aseguró que han identificado a Damien Sanderson y Myles Sanderson, de 31 y 30 años, respectivamente, como supuestos autores de los ataques y que ahora enfrentan una orden de búsqueda por paradero desconocido.

«Estamos pidiendo a los residentes de Saskatchewan y nuestras provincias vecinas que estén atentos. En esta etapa de nuestra investigación, creemos que algunas de las víctimas han sido atacadas intencionadamente por los sospechosos y otras han sido atacadas al azar», declaró Blackmore en su comunicado.

Update #5 for Dangerous Person Alert issued by Melfort RCMP: #RCMPSK received a report the suspects may traveling in the Arcola Ave area around 11:45 a.m. in Regina, SK in a black, Nissan Rogue with SK license 119 MPI. pic.twitter.com/dYlVTmP1CL

— RCMP Saskatchewan (@RCMPSK) September 4, 2022 La subcomisionada detalló que la primera llamada de emergencia se realizó a las 5:40 am (hora local) para denunciar un acuchillamiento en James Smith Cree Nation y más tarde se sucedieron numerosas llamadas para avisar sobre el resto de los sucesos desde varios lugares de la provincia.

Los acuchillamientos se produjeron en 13 escenas distintas en las zonas de James Smith Cree Nation y Weldon, en Saskatchewan.

Por su parte, las autoridades sanitarias también están en alerta para disponer recursos y recibir a posibles víctimas, mientras atienden y evalúan a más de una decena de agredidos.

Thinking of the victims of the horrific stabbings in Saskatchewan today.

I can’t begin to imagine the pain and heartbreak their families are now suffering.

Hoping police are able to quickly catch the attackers at large and bring them to justice.

— Pierre Poilievre (@PierrePoilievre) September 5, 2022 La alarma policial ahora se ha extendido hacia las regiones vecinas de Manitoba y Alberta, porque los prófugos fueron avistados a bordo de un vehículo.

Damien y Myles Sanderson fueron clasificados como «armados y peligrosos» y la policía llama a la población a no exponerse innecesariamente, que permanezcan en sus casas, acompañados en lugares seguros.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, formuló una declaración de apoyo a las familias de las víctimas y condenó los hechos, tildándolos de «horribles y desgarradores».

LINK ORIGINAL: Telesur

Entornointeligente.com