¡OJO! A Maduro se le ocurrió seleccionar a los dos mil “voluntarios” para aplicarle la vacuna rusa

En declaraciones ante la televisora estatal, Nicolás Maduro afirmó este domingo 4 octubre que en la brevedad se iniciará la aplicación de la vacuna rusa en Venezuela, tras “seleccionar” a dos mil personas para ello.

“¡Llegaron los rusos!”, celebró Maduro entre carcajadas.

“La vacuna es segura, vamos a seleccionar los dos mil voluntarios”, agregó el vocero chavista, quien parece olvidar que no pueden ser “voluntarios” si son seleccionados.

Asimismo, Maduro aseguró que “luego de las pruebas vacunaremos al personal sanitario, los maestros, a las personas de la tercera edad, a los más vulnerables”.

En un estéril intento de animar a los venezolanos, el “hijo de Chávez” aseguró que “mi hijo y mi hermana mayor se incorporan a la experimentación de esta fase de la vacuna”.

Finalmente, dijo que “cuando culminen las pruebas yo me la podré de primerito”.

