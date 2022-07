Oito meses depois, Comissão da Contratação Pública já quer mudanças na lei

Entornointeligente.com /

Só passaram oito meses desde que tomou posse , mas a Comissão Independente de Acompanhamento e Fiscalização das Medidas Especiais de Contratação Pública (CIMEC) já aponta defeitos à lei que tem que aplicar e propõe mesmo alterações a algumas regras. No primeiro relatório de avaliação sobre a tramitação de processos relativo ao período entre Junho e Dezembro de 2021, que é apresentado no Parlamento nesta sexta-feira, a comissão que fiscaliza os contratos públicos no âmbito dos fundos europeus e do PRR fez também um inquérito às entidades adjudicantes e os resultados mostram que as entidades públicas também não estão muito contentes com as novas regras sobre as medidas especiais de contratação pública.

