Oito em cada dez dentistas dos centros de saúde trabalham a recibos verdes

A esmagadora maioria dos médicos dentistas do Serviço Nacional de Saúde (SNS) que trabalham nos centros de saúde, cerca de 80%, trabalha a recibos verdes e apenas 20% está já integrado nos quadros do Estado como técnico superior do regime geral, números fornecidos ao PÚBLICO pela Associação Portuguesa dos Médicos Dentistas do Serviço Público (Apomed-SP) — que há vários anos expõe junto do Ministério da Saúde e da Direcção-Geral da Saúde as condições de trabalho a que estes profissionais estão sujeitos — e pela Ordem dos Médicos Dentistas. Em questão estão mais de 120 médicos em situações «precárias», «alguns há mais de 30 anos», como refere o bastonário Manuel Pavão.

