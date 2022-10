OIEA confirma «detención temporal» del director de la central de Zaporiyia

Entornointeligente.com /

«La detención de un miembro del personal de la central es una fuente de grave preocupación», dijo el director general del organismo, Rafael Grossi. Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmó el sábado la «detención temporal» del director de la planta nuclear de Zaporiyia, Ihor Murashov.

En un comunicado, la agencia nuclear de la ONU señala, que tras ser informada de la detención por parte de Ucrania, contactó a las «autoridades competentes», en aparente referencia a Rusia, y fue informada de que Murashov «se encuentra detenido temporalmente».

De acuerdo a su mandato de seguridad y protección nuclear, el OIEA espera una resolución rápida y satisfactoria de este asunto,

El comunicado destaca que la detención tiene un impacto «muy significativo» sobre la seguridad y protección nuclear de la central, ocupada desde marzo por tropas rusas.

After receiving information about the detention of Ihor Murashov, Director General of #Ukraine ’s #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant, the IAEA has been in contact with the relevant authorities and has been informed that Mr Murashov is in temporary detention.

— IAEA – International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) October 1, 2022

«La detención de un miembro del personal de la central es una fuente de grave preocupación, también por su impacto psicológico y su presión sobre el resto del personal, lo que va en detrimento de la seguridad nuclear», dijo Grossi.

«Su ausencia en el trabajo también tiene un impacto inmediato y grave en la toma de decisiones para garantizar la seguridad y la protección de la planta», explicó el director general, quien expresó su esperanza en que Murashov sea liberado pronto y pueda reanudar sus funciones en la planta.

Por otra parte, los expertos del OIEA presentes en la central informaron hoy de varias explosiones, posiblemente causadas por minas terrestres.

Las explosiones no provocaron ningún impacto directo en los sistemas de seguridad de la planta, destacó el organismo.

Grossi continúa con sus consultas y otros esfuerzos para acordar e implementar una zona de seguridad nuclear alrededor de la planta de Zaporiyia lo antes posible.

Para ello, está previsto que el director general del OIEA viaje a Kiev y Moscú la próxima semana, concluye la nota.

Síguenos en

LINK ORIGINAL: El Mostrador

Entornointeligente.com