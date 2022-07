Ogwumike, Curry y Diggins-Smith dedican mensaje para Griner

Entornointeligente.com /

Durante la ceremonia de los ESPYS 2022, Nneka Ogwumike, Stephen Curry y Skylar Diggins-Smith compartieron un poderoso mensaje sobre Brittney Griner.

«No podemos dejar de luchar por ella. No podemos dejar de creer en ella. Y no dejaremos de esperar el día en que podamos darle la bienvenida a casa de manera segura».

Nneka Ogwumike, Stephen Curry and Skylar Diggins-Smith share a powerful message about Brittney Griner.

«We cannot stop fighting for her. We cannot stop believing for her. And we will not stop hoping for the day when we can welcome her home safely.» pic.twitter.com/gsxFD0iUT8

— ESPN (@espn) July 21, 2022 Griner estrella de la WNBA está detenida en Rusia acusada de posesión y contrabando de drogas.

La medallista de oro olímpica fue detenida en febrero en un aeropuerto cerca de Moscú, cuando las autoridades encontraron cartuchos de cigarrillos electrónicos con aceite de cannabis en su equipaje.

Foto: Especial El juicio comenzó el pasado 1 de julio y las acusaciones pueden llevarla a una condena de 10 años en prisión.

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com