OGD no puso todas sus ganancias en declaraciones juradas, según testigos

Tres de los cuatro testigos del Ministerio Público coincidieron ayer en que el ex senador Óscar González Daher, y su hijo Óscar González Chaves no declararon todas sus ganancias en sus declaraciones juradas.

Depusieron los testigos Robert Blanco, Eliana Riveros, Angélica Sarabia y Jazmín Vergara, quienes se presentaron ante la citación del Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Yolanda Portillo, Yolanda Morel y Jesús Riera.

El primero en declarar, Robert Blanco, uno de los fiscalizadores de Hacienda, refirió que la investigación que realizaron concluyó con que los ingresos declarados no coincidían con los ingresos reales de los dos acusados.

El fiscalizador apuntó que la cuantía de los ingresos se tomó de los informes bancarios, además de los ingresos de sus salarios como funcionarios públicos, en el caso de Óscar González Daher, como senador y miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Con respecto a su hijo Óscar González Chaves, sus ingresos como funcionario público se debían a lo percibido como concejal municipal de la ciudad de Luque.

Afirmó también que fueron cruzando la información para evitar duplicar los ingresos. Además, habló del procedimiento utilizado. Su declaración fue la más larga, ya que duró cerca de una hora.

Por su parte, Eliana Riveros también señaló que era fiscalizadora de Hacienda, y que su función era identificar los ingresos de los acusados, para luego hacer el examen de correspondencia. Dijo que depuraron esa base de datos.

También vieron las rentas. En el caso de OGD, también tenía RUC, donde vieron que tenía ingresos por los arrendamientos. Con ello, en el caso del ex legislador, pagaba IVA y el Iracis. Mientras, su hijo el concejal luqueño, abonaba el IVA y el Iragro.

OTRA TESTIGO. Finalmente, Angélica Sanabria también explicó el proceso realizado para la fiscalización de las cuentas de los dos procesados.

También concluyó que había diferencias entre los ingresos declarados con los que tuvieron realmente los procesados.

Detalló también la forma en que procesaron la información con la cual trabajaron para la labor de fiscalización de los dos procesados.

Con respecto a la última testigo, Jazmín Vergara, la misma no aportó nada a la causa, ya que ella no trabajó en el caso, según explicó.

Hay que señalar que tanto Óscar González Daher, como su hijo, Óscar González Chaves, habían sido acusados por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa.

Según la acusación defendida por los representantes del Ministerio Público, la firma Príncipe Di Savoia era solo una fachada, para el lavado de dinero de los procesados.

El juicio oral seguirá esta mañana, donde también están citados otros cuatro testigos, todos ofrecidos por la Fiscalía.

Hay que indicar que en el caso se había invertido la forma de producir las pruebas, con lo que primeramente, fueron examinadas las pruebas documentales, lo que llevó cerca de dos meses, por la cantidad de evidencias que fueron examinadas.

Recién ahora es que están declarando los testigos en la causa. Serían unos 30 en total, y hasta ahora, fueron 7 los que se presentaron.

Testigo analizó al hermano del acusado en Tributación

La última testigo que debía declarar ayer en el juicio oral, Jazmín Vergara, no analizó el caso del ex senador Óscar González Daher y su hijo, sino del hermano Ramón González Daher, por lo que al final no le hicieron preguntas.

La misma fue citada para el juicio, prestó el juramento como testigo, pero cuando consultaron que indicara todo el análisis que hizo, comentó que no auditó a Óscar González Daher, sino a su hermano Ramón González Daher.

Ante esto, la Fiscalía, que le había citado, ni la defensa y mucho menos los jueces le hicieron preguntas. Le agradecieron que viniera, y la excusaron.

No es el único error hasta ahora. Cuatro testigos citados para el juicio fallecieron, uno en el 2010.

