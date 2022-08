Ofrecen 10 millones de dólares a Amber Heard para protagonizar una película para adultos

Entornointeligente.com /

Se ha informado de que Amber Heard ha recibido una oferta de 10 millones de dólares para protagonizar una película para adultos con clasificación X por parte de un estudio de entretenimiento para adultos llamado Zen Models.

Esta noticia nos llega a través de Popcorned Planet, y me parece una auténtica locura, pero parece que es así.

Según su informe sobre el asunto, Zen Models, que es una empresa de entretenimiento para adultos de propiedad femenina, ha ofrecido a la Sra. Heard una suma bastante grande de dinero para protagonizar una de sus próximas películas.

Esto fue revelado en una carta que la presidenta de Zen Models, Veronica Madjarian, envió al abogado de Heard, Elaine Bredehoft.

Así, Zen Models ofrece a Amber Heard 8 millones de dólares por el papel y luego pagaría al Hospital Infantil y a la ACLU un millón de dólares a cada uno si ella acepta protagonizar la película.

Sinceramente, hay muchas cosas que no me cuadran, al menos a mí.

En primer lugar, ¿por qué enviar esta carta al abogado de la Sra. Heard en lugar de a su equipo de gestión o a su agente?

Tal vez enviaron la misma carta a esas personas, pero enviar esto a su abogado es un poco extraño.

¿Aceptará Amber Heard esta oferta? Si es auténtica, ¿por qué no?

Sin embargo, también me pregunto si todo esto es un poco de un truco de relaciones públicas en nombre de Zen Models.

He intentado buscar la agencia y no he podido encontrarla en ningún sitio de Internet.

La URL que aparece en la parte superior de esta carta, www.zenmodels.net, no funciona y parece haber desaparecido.

Si tuvieran tanto dinero para ofrecer a la Sra. Heard, seguramente tendrían una presencia en línea mucho mejor.

¿Qué opinas de esta noticia?

¿Crees que esta oferta a Amber Heard para protagonizar una película para adultos con clasificación X es genuina?

Y, si lo es, ¿crees que Amber aceptaría?

