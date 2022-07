¿Ofrece satisfacción personal? Cristiano Ronaldo se inyecta bótox en los genitales y revelan el por qué

Entornointeligente.com /

La noticia la dio La Razón de España y se levantó en todo el mundo. ¿De qué se trata? El portugués, cuyas inyecciones de bótox en el rostro para lidiar con las arrugas de sus 37 años no son un secreto, habría usado esta sustancia también en su zona genital para lograr un engrosamiento peneano que podría tener fines deportivos para disminuir la transpiración genital.

Esta metodología, muy común entre los actores porno, permite que con la toxina botulínica se ayude al ensanchamiento del miembro. Incluso, diversos estudios científicos indican que el grosor aumenta entre 1 y 2,5 centímetros de circunferencia y el efecto dura al menos dos años.

«Es una sustancia suave similar a un gel que se produce naturalmente en el cuerpo. Un tratamiento estándar puede aumentar la circunferencia flácida en 2-3 cm, y erguir la circunferencia en 1-2.5 cm, con efectos que duran de 18 a 24 meses», contó Mohamad El-Ahmed, uno de los primeros hombres en inyectarse botox en los genitales, según declaración que levanta el sitio español La Razón.

Según relatan quienes se la hicieron, inyectarse bótox en la zona genital ofrece una satisfacción personal debido a sus resultados casi inmediatos. Por el contrario, la garantía y éxito no está asegurada para todo tipo de pacientes masculino, ya que su aplicación no significa que el pene vaya a crecer.

Eso no quita que cada vez se use más una técnica que es la última moda entre los actores porno. El pionero fue uno australiano, país donde han empezado a hacerse este tipo de tratamientos y aunque no tiene garantías de funcionar siempre, es reversible y no necesita puntos de sutura.

Cristiano Ronaldo parece que encontró el momento perfecto para sumarse y agregó el tratamiento a sus rutinas, que ya incluyen una alimentación privilegiada y la vida saludable para construir un físico escultural.

De fútbol, por ahora poco

Cristiano Ronaldo todavía no logró definir su futuro futbolístico. El jugador portugués mostró su interés con salir del Manchester United tras no conseguir el objetivo de clasificarse a la próxima Champions League y además no fue a la pretemporada del equipo en Tailandia por «problemas personales».

Sin embargo, no descuida su preparación física y se está entrenando solo. El portugués se mantiene en plena forma, como lo demuestra una foto reciente en la que mostró sus bíceps. El astro compartió una foto suya después de una sesión de entrenamiento junto a su hijo mayor, Cristiano Jr, y sus amigos José Semedo y Miguel Paixai. «Trabajo hecho», escribió.

Los cuatro equipos que más sonaron para sumar a Cristiano Ronaldo fueron Paris Saint-Germain, Barcelona, Chelsea y Atlético Madrid. Con el paso de los días, todas estas opciones se fueron diluyendo y no hay nada claro a semanas del cierre de libros de pases en el fútbol europeo.

