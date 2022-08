Oficina de Asuntos de Taiwan del Comité Central del PCCh emite declaración sobre visita de Pelosi a Taiwan

Entornointeligente.com /

La Oficina de Asuntos de Taiwan del Comité Central del Partido Comunista de China emitió el martes una declaración sobre la visita de Nancy Pelosi, Presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, a la región Taiwan de China. El siguiente es el texto íntegro de la declaración:

La Presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitó la región Taiwan de China el martes, marcando una escalada en la complicidad entre Estados Unidos y Taiwan. El movimiento es de naturaleza atroz y tiene serias consecuencias. Viola gravemente la soberanía e integridad territorial de China, viola severamente el principio de una sola China y los tres Comunicados Conjuntos China-EE.UU., pisotea seriamente el derecho internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales, rompe el serio compromiso político que Estados Unidos ha hecho con China, y envía una señal muy equivocada a las fuerzas que buscan la «independencia de Taiwan». Nos oponemos firmemente a la medida y expresamos nuestra firme condena y protesta.

Solo hay una China en el mundo y Taiwan es una parte de China. El principio de una sola China es una norma ampliamente reconocida de las relaciones internacionales y un consenso aceptado por la comunidad internacional. La cuestión de Taiwan es una cuestión de asuntos internos de China y no permite ninguna injerencia externa. Desde hace algún tiempo, el Gobierno de los Estados Unidos ha reiterado actos y comentarios equivocados con respecto a la cuestión de Taiwan, ha continuado aumentando los niveles de intercambios oficiales con Taiwan, ha intensificado su complicidad militar, y ha continuado las ventas de armas a Taiwan para apoyar el intento de Taiwan de «resistir la reunificación por el uso de la fuerza.» El Congreso de Estados Unidos ha hecho repetidamente comentarios falsos sobre Taiwan, ha presentado, deliberado y aprobado múltiples proyectos de ley negativos con respecto a Taiwan. Tales movimientos estadounidenses intentan distorsionar y vaciar el principio de una sola China, jugar «la carta de Taiwan», «contener a China utilizando a Taiwan», y obstruir la completa reunificación de China y la revitalización de la nación china. La actual administración estadounidense no ha corregido los graves errores cometidos por la administración anterior. En cambio, ha avanzado más para conseguir aliados a bordo y unirse a ellos para jugar «la carta de Taiwan», atacar flagrantemente la Resolución 2758 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y difundir la errónea teoría del «estatus incierto de Taiwan» en un intento de internacionalizar la cuestión de Taiwan.

El intento separatista que busca la «independencia de Taiwan» es el mayor obstáculo para la reunificación de la patria y un serio peligro potencial para la revitalización de la nación china. Las autoridades del Partido Progresista Democrático (PPD) se han atrincherado en la errónea posición de la «independencia de Taiwan», han servido de instrumento a las fuerzas antichinas de Estados Unidos para contener a China y se han vuelto aún más descaradas en el intento provocador de buscar la «independencia». Se trata de un total error de apreciación y de cálculo de la situación. Por sus motivos egoístas, las autoridades del PPD han sido obstinados al desafiar el principio de una sola China, se han negado a reconocer el Consenso de 1992, han encendido la confrontación a través del Estrecho y se han aferrado al apoyo de Estados Unidos para buscar la «independencia». Las acciones separatistas de las autoridades del PDD y la connivencia con Estados Unidos, que traicionan los intereses nacionales de China, no harán más que sumir a Taiwan en el abismo del desastre, y traerán un gran sufrimiento a los compatriotas de Taiwan.

La reunificación de la patria y la revitalización de la nación china se han convertido en algo históricamente inevitable. China debe ser y será seguramente reunificada. Esto no cambiará, independientemente de la voluntad de algunas acérrimas fuerzas antichinas de Estados Unidos o de la ilusión de las fuerzas separatistas que buscan la «independencia de Taiwan». El tiempo y la marea para lograr la reunificación de la patria siempre han estado firmemente en nuestras manos. El hecho de que Taiwan es una parte de China no cambiará, independientemente de las medidas que tomen las fuerzas antichinas de Estados Unidos y las autoridades del PPD. El proceso histórico de reunificación de China no se detendrá por más que Nancy Pelosi y sus afines intenten «contener a China apoyando a Taiwan».

Instamos a la parte estadounidense a mantener la lucidez sobre los pormenores históricos de la cuestión de Taiwan, a reconocer el hecho y el statu quo de que ambos lados del estrecho de Taiwan pertenecen a una misma China, a cumplir estrictamente el principio de una sola China con acciones concretas, a aplicar los tres Comunicados Conjuntos China-EE.UU., y a abstenerse de seguir deslizándose por el camino equivocado. Exhortamos a las autoridades del PPD a renunciar completamente a los planes separatistas que buscan la «independencia de Taiwan», a dejar de avanzar por el camino condenado de la «independencia de Taiwan» hasta el punto de no retorno. Cualquier actividad que busque la «independencia de Taiwan» será aplastada por las poderosas fuerzas antisecesionistas y pro-reunificación del pueblo chino.

