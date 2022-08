Oficializan ley que declara de interés nacional modernización de Hospital del Niño

Entornointeligente.com /

A través de una publicación en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, indica que se encarga al Ministerio de Salud, sus órganos competentes y al Ministerio de Economía y Finanzas para que ejecuten las acciones correspondientes para el cumplimiento de la presente norma. Asimismo, se respeta y forma parte en el cumplimiento de la ley, la propiedad o uso de los ambientes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, constituidos por biblioteca, aulas y otros ambientes orientados a la formación de profesionales. Además, la norma otorga un plazo de 90 días calendario a los órganos competentes, para la delimitación de viabilidad del estadio de preinversión, en cumplimiento del ciclo de inversión en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe). Lea también: [ Congreso: proponen modernizar infraestructura del Hospital del Niño de Breña ] Como se recuerda, el pasado 13 de julio el pleno del Congreso aprobó esta norma declarativa que en su sustento indica que en la actualidad la infraestructura de dicho nosocomio estaría poniendo en riesgo la integridad de los asistentes al establecimiento de salud, no garantizándose su protección y seguridad, por lo cual se debe tomar acciones urgentes para remediar estos hechos. Además, precisa que el Departamento de Diagnóstico por Imágenes no cuenta con equipo de resonancia magnética, siendo este un elemento indispensable y beneficioso para la población que se atiende en el establecimiento de salud; por lo tanto, existe un inadecuado equipamiento del referido establecimiento. Ante esa situación, la iniciativa legislativa busca brindar un servicio de salud de calidad en el INSN de Breña, a través de la modernización de su infraestructura. Al respecto, se menciona que Defensa Civil de la Municipalidad Metropolitana de Lima ha concluido el riesgo alto de la actual construcción. (FIN) JCC/CVC Más en Andina: Presidente Pedro Castillo lamenta decisión del Congreso de no autorizar su viaje a Colombia https://t.co/nafAmgfTb6 pic.twitter.com/z7YjbKrnny

Publicado: 5/8/2022

