Oficialismo votó proyecto de tenencia compartida en comisión del Senado Publicado el 19 de julio de 2022 Parlamento 2 minutos de lectura El proyecto de ley, que genera polémica a la interna de la coalición, será tratado el 2 de agosto en el plenario de la cámara alta. Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes Este martes la Comisión de Constitución y Legislación del Senado votó, tras recibir a una delegación del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), el proyecto de ley de tenencia compartida o «corresponsabilidad en la crianza», que impulsaron el Partido Nacional y Cabildo Abierto. El texto, que fue unificado al inicio desde dos iniciativas distintas y luego modificado nuevamente por diferencias en la coalición, sigue enfrentando reparos principalmente a la interna del Partido Colorado .

De todos modos, el sector Ciudadanos dio su voto en la comisión del Senado y posibilitó la mayoría oficialista, que tiene cinco integrantes en el órgano legislativo contra cuatro de la oposición -no todos presentes en sala a la hora de votar-.

Ahora está previsto que el proyecto de ley sea tratado en el plenario del Senado el 2 de agosto. Luego deberá pasar a Diputados, donde Ciudadanos aún no confirmó si brindará sus votos , y de no hacerlo podría trancar la mayoría de la coalición —tiene ocho diputados y si ninguno vota, el oficialismo suma 49 adhesiones—. Además, el diputado del Partido Independiente (PI) Iván Posada dijo que no cree necesario votar la iniciativa, misma posición que tuvo la directora del Instituto Nacional de Mujeres, Mónica Bottero, también del PI .

De todas formas, el senador colorado Germán Coutinho, integrante de la Comisión de Constitución y Legislación, anunció vía Twitter la votación de este martes y aseguró que «pasará a Diputados y tenencia compartida será ley».

Con 5 votos a favor de la Coalición contra 2 del FA sale aprobado de comisión de Constitución y Legislación del Senado el proyecto de ley Tenencia Compartida para ser votado en la sesión del senado el martes 2 de Agosto. De ahí pasará a Diputados y Tenencia Compartida será LEY. pic.twitter.com/ndr7nJXj2w

— GERMAN COUTINHO (@germancoutinho) July 19, 2022

Al hablar previo a la sesión de la comisión, el presidente del INAU, Pablo Abdala, apoyó la iniciativa y declaró, según consignó El País : «La opinión del directorio en principio es mayoritaria a favor de esta iniciativa». Dijo que «este proyecto no implica una modificación ni una anulación ni un cambio de la esencia de lo que ya establece el Código de la Niñez, tanto en cuanto a hacer prevalecer siempre el interés superior del niño, como en cuanto a mantener intactas las potestades del juez a la hora de definir lo que a cada niño le conviene en esas circunstancias, desde el punto de vista de la tenencia y desde el punto de vista de las visitas».

Abdala también manifestó que «lo que el proyecto hace es mejorar lo que ya está vigente en cuanto a establecer procedimientos, instancias y mecanismos para hacer efectivo o bien el acuerdo de partes, cuando el acuerdo se celebra de acuerdo al artículo 34, o bien la decisión del juez cuando supletoriamente el juez es el que tiene que resolver».

Diversas organizaciones sociales -que participan de la campaña «Una ley innecesaria»- y especialistas se han manifestado contrarios al proyecto, en especial porque entienden que desprotege a las víctimas de género y favorece el contacto de menores con adultos con medidas cautelares.

