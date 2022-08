Entornointeligente.com /

Carlos Camy. (archivo, abril de 2022)

Foto: Ernesto Ryan

Oficialismo impulsará una preinvestigadora por el caso Carrera; para el FA es «un acto de beligerancia» para «desviar el centro de la atención» Publicado el 30 de agosto de 2022 Parlamento 3 minutos de lectura El senador nacionalista Carlos Camy dijo que si la oposición no forma parte de la comisión, «no le haría un favor a la democracia representativa, ni a la República ni a la transparencia» Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes Luego de una reunión de los coordinadores de bancada de los partidos de la coalición que tienen representación en el Senado –Partido Nacional, Partido Colorado y Cabildo Abierto–, el oficialismo resolvió este martes impulsar una comisión preinvestigadora en la cámara alta por el caso del senador del Frente Amplio (FA) Charles Carrera, cuando era director general de Secretaría del Ministerio del Interior (MI). El hecho se remonta a 2012, cuando Carrera brindó apoyo a un vecino que recibió un disparo que lo dejó parapléjico, proveniente de la casa de quien entonces era subcomisario de La Paloma.

El senador nacionalista Carlos Camy dijo en rueda de prensa que lo que buscan investigar parte de «un penoso episodio, que determinó que una bala dejara inválida a una persona, y a partir de ahí, lo conocido, de la utilización de manera irregular del Hospital Policial, de los tickets relacionados a la asistencia, durante un tiempo muy importante». Además, la decisión de la coalición responde a lo que publicó el domingo el diario El País , respecto de que la pareja de Carrera fue atendida en el Hospital Policial entre 2010 y 2012, pese a que era civil.

«Hemos estudiado la entidad de la denuncia, su oportunidad y la seriedad de su origen, que son los tres aspectos que se determinan en el reglamento del Senado para analizar en la comisión preinvestigadora, y hemos resuelto que hay mérito para impulsar este proceso de investigación parlamentaria, recordando que hace algunos días el propio ministro [del Interior, Luis Alberto Heber] y las autoridades del MI comparecieron ante la Comisión de Seguridad del Senado, realizaron las denuncias de estos hechos y las fundamentaron de forma detallada», sostuvo Camy.

El senador dijo que deben investigar lo que ya es de público conocimiento, «que es de tal entidad que tiene incluso causas abiertas en el Poder Judicial y en Fiscalía», por lo tanto, desde el punto de vista parlamentario, «de las responsabilidades políticas de todos estos hechos, amerita que se considere de manera seria, responsable y objetiva».

Camy explicó que la concreción de la comisión preinvestigadora se hará en los próximos días, teniendo en cuenta que la deben «compatibilizar» con el calendario del Senado, cámara que recién empezó a estudiar la Rendición de Cuentas y que tiene un plazo constitucional que cumplir. Subrayó que también se debe realizar esta instancia «desde una perspectiva de transparencia», por eso le parece que «no hay ni que explicar que es necesario transparentar a la población todas estas denuncias».

La comisión preinvestigadora estará integrada por tres miembros y tendrá dos días para determinar si efectivamente se conforma una comisión investigadora, que podrá tener un número de integrantes a definir, siempre con representación de todos los partidos del Senado. Por último, Camy subrayó que espera que el FA participe en la investigadora porque «la democracia y la República requieren preservar estas instancias». «Cuando hace algunos días el FA impulsó una interpelación, si bien la coalición tenía una posición distinta, acompañamos, y por supuesto que también estuvimos las doce horas. No concurrir no le haría un favor a la democracia representativa, ni a la República ni a la transparencia. A mí me preocupa que el FA haya tomado esa medida, al no comparecer a la Comisión de Seguridad del Senado la semana pasada», finalizó.

Enrique Rubio: el oficialismo «intenta montar un caso» «Es un acto de beligerancia de la coalición, que procura desviar el centro de la atención pública», dijo a la diaria el senador del FA Enrique Rubio, y destacó que si el tema no estuviera en la Justicia, sería otra situación, pero está «donde debe estar». Si bien todavía la oposición no analizó orgánicamente su postura sobre la creación de una comisión preinvestigadora, Rubio insistió con que el tema está en la Justicia «por varias vías», porque hay denuncias iniciadas en Rocha y en Montevideo, y varios miembros de la oposición piensan que «debe seguir en ese nivel y dirimirse ahí».

«Porque convertir esto en una cuestión parlamentaria puede aparecer, con gran despliegue mediático, como una presión indebida al Poder Judicial. Por consiguiente, que siga en esa vía y que ahí se aclare todo que haya que aclarar», agregó el senador de la Vertiente Artiguista. A su juicio, este «acto de beligerancia» se enmarca en que la coalición «viene muy mal parada por los temas de seguridad, los problemas económicos, de cohesión interna», y también debido al conocido caso del narcotraficante Sebastián Marset.

«Como la coalición viene teniendo problemas crecientes y perdiendo pie en la opinión pública, intenta montar un caso y hacer un despliegue parlamentario para darle centralidad. Pero la centralidad debería estar en la cantidad récord de víctimas de homicidios que tenemos en este mes, y en otra serie de cuestiones relativas a la seguridad y a los problemas sociales, o a la Rendición de Cuentas», finalizó Rubio.

