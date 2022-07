Entornointeligente.com /

Ministerio de Desarrollo Social.

Foto: Ricardo Antúnez, adhocFOTOS

Oficialismo defendió en Diputados votación de proyecto de internación involuntaria Publicado el 13 de julio de 2022 Parlamento 2 minutos de lectura El legislador blanco Diego Echeverría dijo que se prioriza «el derecho a la vida» y el colorado Walter Cervini planteó que si una persona fallece «por hipotermia se le increpa al Estado porque no actuó» Este audio es una característica exclusiva para suscripciones. Suscribite o Ingresá Escuchá este artículo Tu navegador no soporta este elemento de audio . Leído por Mathías Buela. Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes Sobre la madrugada del miércoles, la Cámara de Diputados continuaba debatiendo acerca del proyecto de ley enviado por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para «la prestación de asistencia obligatoria por parte del Estado a personas en situación de calle», previéndose la aprobación de la iniciativa con los votos del oficialismo. El texto, que deberá posteriormente tratarse en la Cámara de Senadores, tiene base en la Ley 18.787 -de único artículo, año 2011- y amplía el concepto de «hospitalización involuntaria».

En este proyecto del Mides, además de abarcar, como la ley de 2011, a las personas en situación de calle con «riesgo de graves enfermedades o incluso con riesgo de muerte», también se incluye a quienes tengan su «capacidad de juicio afectada como consecuencia de una descompensación de su patología psiquiátrica o por el consumo de sustancias psicoactivas».

El 16 de junio en la Comisión de Constitución, Códigos y Legislación el texto se aprobó con seis votos en 11 , sin adhesiones del Frente Amplio (FA) ni del Partido Colorado -este último por falta de representación en la instancia-. El argumento del FA para dar su voto en contra fue que el Estado ya cuenta con herramientas para tratar el tema, aunque se reconocen resultados insuficientes, y la oposición entiende que más que un cambio legislativo es necesario mejorar la articulación entre las instituciones y la asignación de los recursos presupuestales.

Por ese lado pasaron este martes las exposiciones de los diputados del FA, mientras que el oficialismo defendió el proyecto asociado a la prioridad que le dio el Mides y la posibilidad de dotar de mayores herramientas al Estado para actuar en casos de adicción.

El diputado blanco Diego Echeverría, que presentó el informe por la coalición, dijo que el proyecto va en línea con el artículo 72 de la Constitución, ya que en pos del interés general y la salud pública «se puede limitar el ejercicio de la libertad en ponderación de los derechos humanos». Añadió que se trata de poner «la centralidad en la dignidad humana y el derecho a la vida».

Walter Cervini, del Partido Colorado, expresó: «en estas noches gélidas donde el frío corta hay gente que por propia elección y por una clara afección, ya que no están en sus cabales para aceptar ayuda», pernocta en la calle, y «si alguna fallece por hipotermia posteriormente se le increpa al Estado porque no actuó, hasta hubo llamados a sala». Pese a la crítica indirecta a la oposición, Cervini y Echeverría destacaron los aportes en la redacción del proyecto que hizo el FA. En tanto, Eduardo Lust, de Cabildo Abierto, también apuntó contra la oposición: «Si una institución estatal encuentra a una persona con riesgo de vida y un médico así lo constata, debe actuar. ¿Quién está en contra de esto? El FA». Tras recibir comentarios por su frase, Lust dijo que no votarlo es «estar en contra».

Suscribite o ingresá Suscribite para guardar este artículo como favorito

Suscribite para guardar este artículo para leer después

Suscribite ¿Ya tenés suscripción?

Ingresá Suscribite para guardar este artículo como favorito Suscribite para guardar este artículo para leer después Suscribite ¿Ya tenés suscripción? Ingresá Temas en este artículo Cámara de Diputados Mides Internación involuntaria Comentar este artículo Comentar Suscribite para comentar ¿Ya tenés suscripción? Ingresá

LINK ORIGINAL: La Diaria

Entornointeligente.com