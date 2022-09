Oficialismo cuestiona ausencias de la IM y el FA en el cierre de Expo Prado; el presidente de la ARU dijo que no hay «ningún alejamiento con la IM»

Entornointeligente.com /

Expo Prado 2022.

Foto: Alessandro Maradei

El titular del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Fernando Mattos, se mostró sorprendido porque en el cierre de la Expo Prado no hubo autoridades de la Intendencia de Montevideo (IM) y pocos legisladores del Frente Amplio (FA). Allí hubo halagos a la actual administración, aunque demostraron algunas quejas con la Rendición de Cuentas que actualmente se trata en la cámara alta . Del lado del gobierno, sólo hubo felicitaciones al sector y congratulaciones a los «malla oro» .

Al ser entrevistado por Doble click , de Del Sol FM, Mattos sostuvo este lunes que le llamó la atención la ausencia de frenteamplistas porque el evento es organizado por la Asociación Rural del Uruguay (ARU), por lo que «no es un tema partidario», más allá de que el gobierno se haya «identificado» con el sector.

Sin embargo, en un posteo en Facebook, el presidente del FA, Fernando Pereira, sostuvo que pese a no haber sido invitado por los organizadores se disponía a asistir para escuchar los reclamos desde el sector. No obstante, por motivos personales vinculados a la salud de su madre no pudo asistir.

«Dicha instancia es un momento en el que uno de los actores más importantes del medio rural expresa su mirada política sobre el país. Una mirada respetable, que se sustenta en posiciones filosóficas y de intereses que, como la de todos los actores políticos y sociales, constituye un insumo necesario para entender a nuestro país», expresó.

Según apuntó, la invitación a la presidencia de la «principal fuerza política del país» era «habitual», pero este año los organizadores no la realizaron. «No nos corresponde valorar si es un acierto o un error por parte de la ARU, pero sí corresponde hacer pública la información ante el pronunciamiento del ministro Mattos cuestionando la ausencia de nuestra fuerza política», consideró.

Leé más sobre esto: «Un gobierno muy afín al sector agropecuario»: el balance de las grandes gremiales rurales a la mitad del mandato En ese marco, aseguró que «es claro» que el FA participa en la Expo Prado y sus gobiernos departamentales en Montevideo «han contribuido a la consolidación de la realización anual de la misma».

Para Pereira, «el FA te escucha», una serie de recorridas por el interior, permitió «recomponer vínculos fluidos con distintas expresiones de un medio que es de enorme relevancia para el desarrollo económico, cultural y social de nuestro país: el medio rural». «Los intercambios permanentes en el territorio nos han acercado a una mirada crítica sobre nuestra fuerza política que con mucha modestia asumimos y trabajamos a diario para transformar», añadió.

En diálogo con la diaria , el presidente de la ARU, Gonzalo Valdés, confirmó que a los presidentes de las colectividades políticas no se les envió invitación, pero que de todas formas iban a ser recibidos en caso de que fueran. Asimismo, afirmó que se citó a todos los integrantes de las comisiones de ganadería de ambas cámaras al palco donde estuvieron el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, la vicepresidenta, Beatriz Argimón, y distintos ministros. Según supo la diaria , el senador frenteamplista Alejandro Sánchez asistió porque le llegó la invitación por mail .

En tanto, Ubaldo Aita, diputado del FA e integrante de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la cámara baja, indicó que tuvieron la posibilidad de ir durante el transcurso de la semana a la Expo pero que no pudo hacerlo. De todas formas, contó a la diaria que siguió todas las actividades, particularmente el discurso de cierre del ministro Mattos y el del presidente de la ARU. «A nosotros se nos cobró, de alguna manera, por integrantes de la coalición de gobierno que no estuvimos presentes, pero yo creo que no hay que estar presentes para darle la importancia que el sector agropecuario tiene. A ninguno de nosotros del FA se nos escapa la importancia que tiene en términos económicos y políticos», expresó.

Para Aita, hubo un discurso «político» de parte del presidente de la ARU «estableciendo cuáles son las prioridades en su agenda, que casualmente coinciden con la agenda de la coalición del gobierno». Dijo que más allá de la presencia física, los representantes de la oposición le dan «la importancia que el tema tiene, porque no se nos escapa que el sector agropecuario participa casi que con un 10% del PBI». «Tienen estos posicionamientos políticos que a veces cuando lo hacen otros sectores te critican, pero en este caso parece que hay escucharlos hasta de forma presencial», sostuvo luego.

En el caso de las intendencias, Valdés afirmó que se las invitó a todas, pero que algunas no fueron. Sobre la relación con la IM, Valdés valoró que la jefa comunal Carolina Cosse haya visitado la exposición entre semana y aseguró que vienen trabajando de buena manera «en conjunto»: «No tenemos ningún alejamiento con la IM, todo lo contrario». la diaria intentó contactarse con la intendenta Cosse y otras autoridades de la comuna para saber la razón por la que no asistieron, pero no tuvo éxito.

Al ser consultado sobre la posición de la ARU con este gobierno, Valdés afirmó que la administración actual «tiene una cercanía distinta con el campo». A modo de ejemplo, consignó que durante la pandemia el gobierno se apoyó en el sector agroexportador para impulsar la economía.

«Si bien con los gobiernos del FA tuvimos diferencias, hubo cosas en las que estuvimos de acuerdo y en otras no. No todo fue malo durante esos gobiernos, de hecho, si hay cosas que hemos reconocido fue la reforma tributaria», recordó, y aseguró que «fue muy buena y se ajusta a lo que corresponde». «Después, como todo, incluso como con este gobierno, hay muchos puntos en común que coincidimos y otros que no, que son para ajustar», estableció.

