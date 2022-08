Oficial: Omar López será el manager de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol

Entornointeligente.com /

La Federación Venezolana de Béisbol (FVB) presentó a Omar López como el nuevo manager de la Vinotinto del diamante para el Clásico Mundial de Béisbol que se disputará en 2023.

El anuncio se realizó hoy en la sede del Comité Olímpico Venezolano (COV) en Caracas, donde Arcelis León, presidenta de la FVB señaló: «¿Qué tiene de particular Omar López? Es el único con más de 1.200 juegos dirigidos en ligas menores (…) Omar López tiene otras características dentro y fuera del terreno, es un líder.»

López que no pudo estar en su presentación porque actualmente es coach de primera base en los Astros de Houston, comentó en una videollamada que está muy contento por el nombramiento.

«Significa mucho para mí, y para mí familia que siempre me ha apoyado, al igual que Caribes. Es una planificación bien compleja, donde hay que plantearse varios escenarios. Es el reto más importante, siempre he sido una persona que no le tiene miedo a ningún reto», señaló.

Está sería la segunda ocasión que está con el seleccionado nacional, ya que en 2017 fue coach de la novena.

El nuevo manager del conjunto criollo, de 45 años de edad, tiene tres temporada de experiencia en las Grandes Ligas (MLB, siglas en inglés) y ha ganado dos títulos de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) con los Caribes de Anzoátegui.

También recibió el galardón de Manager del Año en la temporada 2014-2015.

#WorldBaseballClassic • Oficialmente nombrado Omar López como manager del #TeamBeisbolVE • Officialy announced Omar Lopez as the manager of the #Team • #PorSelección #LaQueNosVuelveLocos pic.twitter.com/CM6o2aZyLL

— Team Beisbol Venezuela (@TeamBeisbolVe) August 17, 2022

