Descontem-se as gaffes ou as declarações infelizes de ministros que tanto podem revelar arrogância como insensibilidade, ou desorientação, e atente-se aos sinais profundos que revelam falta de coordenação ou de coesão política: o Governo tem menos de seis meses e já exibe sinais de dissolução. Os sintomas são mais característicos de um fim de ciclo do que dos dias de estado de graça a que qualquer Governo tem direito. Não há como o iludir: não está a correr bem.

