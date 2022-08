¡Oficial! Fernando Alonso correrá con Aston Martin a partir de 2023

Entornointeligente.com /

NotiGlobo.- El piloto español Fernando Alonso correrá con la escudería británica Aston Martin a partir de 2023. Así lo anunciaron ambas partes este lunes, luego de alcanzar un acuerdo multianual. Así las cosas, el veterano dos veces campeón del mundo dejará las filas de la francesa Alpine tras dos irregulares temporadas.

«El equipo Aston Martin Aramco Cognizant Formula One se complace en confirmar que Fernando Alonso se unirá al equipo en 2023 con un contrato de varios años», confirmó el conjunto verdes a través de un comunicado, respondiendo así rápidamente al anuncio de retiro del 4 veces campeón alemán Sebastian Vettel a finales de la semana pasada.

«Toda la compañía está muy emocionada de traer al equipo la increíble experiencia, el brillante ritmo y el estilo de carrera de Fernando», añadió el equipo, asegurando que la contratación de un talento especial como el de Alonso es una clara declaración de intenciones y un compromiso para desarrollar un equipo ganador.

El propio piloto asturiano dijo en el comunicado que Aston Martin está aplicando energía y compromiso para ganar. » Conozco a Lawrence y Lance (Stroll) desde hace muchos años y es muy obvio que tienen la ambición y la pasión para triunfar en la Fórmula 1 . He visto cómo el equipo ha atraído sistemáticamente a grandes personas con pedigrís ganadores, y me he dado cuenta del gran compromiso con las nuevas instalaciones y recursos en Silverstone», valoró.

«Nadie en la Fórmula 1 hoy en día está demostrando una mayor visión y un compromiso absoluto para ganar, y eso lo convierte en una oportunidad realmente emocionante para mí . Todavía tengo el hambre y la ambición de luchar por estar al frente, y quiero ser parte de una organización comprometida con aprender, desarrollarse y tener éxito», espetó.

Por su parte, el presidente ejecutivo del equipo Aston Martin F1, Lawrence Stroll , aseguró que admira a Alonso desde hace muchos años y siempre ha tenido claro que es un ganador comprometido. «Me propuse reunir a las mejores personas y desarrollar los recursos y la organización adecuados para tener éxito en este deporte altamente competitivo , y esos planes ahora están tomando forma en Silverstone. Es natural entonces que fichemos a Fernando», sentenció.

(NJPG | Con información de EuropaPress)

