Ambasciatore Guariglia: “Relazioni tra Italia, Spagna e Portogallo motore per integrazione europea” 

L'Ambasciatore Guariglia durante il suo intervento. MADRID – L'amicizia e la vicinanza tra Italia, Portogallo e Spagna rappresentano il motore fondamentale per contribuire a promuovere un salto di qualità all'integrazione europea. Ne è convinto l'Ambasciatore d'Italia in Spagna, Ricardo Guariglia, che è intervenuto alla sessione inaugurale del Convegno Internazionale organizzato dall'Università Nazionale spagnola per l'Insegnamento a Distanza (UNED) e al quale hanno partecipato il Rettore dell'Ateneo Ricardo Mairal Usón e l'Ambasciatore portoghese Joao Mira-Gomes.

Il Convegno, che proseguirà fino al 10 marzo, è incentrato sul tema “Spagna, Portogallo, Italia: ideologia, rivoluzione e cambiamenti, 1820-1823”. Ed è dedicato alla memoria dello storico Joaquim Veríssimo Serrao, per oltre trent’anni Presidente dell’Accademia di Storia portoghese e recentemente scomparso.

— Se le relazioni storico-culturali tra Italia, Spagna e Portogallo sono ben conosciute sin dai tempi dell’antica Roma – ha sottolineato nel suo intervento il nostro Ambasciatore -, è oggi evidente come l’amicizia e la vicinanza tra i tre Paesi rappresentino un motore fondamentale per contribuire a promuovere un salto di qualità all’integrazione europea. Il tema di studio qui presentato – ha aggiunto -, ancorché centrato in un periodo storico limitato, si presenta dunque come estremamente attuale.

Il Convegno sarà seguito via web da numerosi studenti universitari dei tre paesi. E interverrano, in qualità di relatori, docenti e ricercatori brasiliani, italiani, portoghesi e spagnoli.

Tra gli Atenei italiani coinvolti, l’Università degli Studi di Milano, l’Università degli Studi di Messina e l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale.

Redazione Madrid

