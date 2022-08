Ofertan suite del Monumental por USD 20 000

Entornointeligente.com /

El próximo 29 de octubre de 2022 el Estadio Monumental de Barcelona SC recibirá la cuarta final única de la historia de la Copa Libertadores.

Los brasileños Paranaense, Palmeiras y Flamengo, más el argentino Vélez Sarsfield, siguen en competencia y definirán a los dos finalistas entre el 30 de agosto y el 7 de septiembre.

Desde la tarde del 24 de agosto se volvió tema de conversación en Twitter una llamativa oferta que realizó el empresario Enrique Martínez, dueño de una suite en el Monumental, que hizo que más de un usuario de esta red social reaccione.

» Alquilo suite 20 puestos incluido salonero para la final de la libertadores. Suite de LUJO lado nuevo en el estadio Monumental de Barcelona SC. 2 Baños hombre y mujer. 4 parqueos. $20,000″, fue el mensaje, acompañado de dos fotografías del inmueble que fue el preámbulo para el debate.

Martínez, en conversación telefónica con BENDITO FÚTBOL, explicó que la suite tiene una capacidad para 40 personas . Hace la precisión que la propuesta es para un «grupo». «Yo no quiero venderla a 20 personas distintas, sino a un grupo que se haga responsable de la suite (…) El precio por persona es de USD 1 000».

Justificó ese valor por la magnitud del evento que concita la atención del Sudamérica y de todo el mundo que seguirá el encuentro por distintas cadenas televisivas. La última final llegó a cerca de 200 países.

Comenta que el target no es el público ecuatoriano, sino para el brasileño que tiene la ventaja de tener a tres equipos en las semifinales y seguro uno llegará a la final. «El target es Brasil que tiene otra economía», agrega.

Desde la publicación, menciona, se han comunicado cinco interesados, todos del extranjero, para acceder a la suite, incluidos algunos de los clubes que aún siguen en el torneo.

Advirtió que una vez que se conozcan los equipos finalistas el valor de la suite puede variar y aumentar. «Ya con los nombres de los finalistas en mano, el valor puede subir a USD 25 000 o USD 30 000 (…) Todo va cambiando de acuerdo a la oferta y demanda», añade.

Sobre la inclusión de un salonero, indica que es una «persona de su entera confianza» que será el encargado de mantener el orden antes, durante y después del encuentro.

Frente a los mensajes recibidos en Twitter, comentó que todos tienen el derecho a opinar, pero deben entender el contexto y la magnitud del evento, el más importante de esta parte del mundo.

«Si no la alquilo no pasa nada, es lo que propongo (…) Es una oportunidad de negocio y el precio no es nada del otro mundo», cerró.

Alquilo suite 20 puestos incluido salonero para la final de la libertadores

Suite de LUJO lado nuevo en el estadio Monumental @BarcelonaSC

2 Baños hombre y mujer

4 parqueos

$20,000 pic.twitter.com/ZnAJi1rfSY

— Enrique Martinez (@emartinez666) August 24, 2022

LINK ORIGINAL: Bendito Futbol

Entornointeligente.com