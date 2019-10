Es la app más descargada del mundo (más que WhatsApp o Facebook), y si no la conoces es que te haces mayor

Entornointeligente.com /

Cuando hablamos de los juegos más vendidos o las aplicaciones más descargadas, tenemos el error en occidente de pensar que ”lo nuestro” es un ejemplo absoluto. Si todo el mundo usa WhatsApp, debe ser la app más popular y descargada, ¿verdad? Es un ejemplo, pero no es así. Y es que, la app más descargada del mundo, por delante de WhatsApp y Facebook, es Tik Tok . Y, de hecho, sus números son una absoluta barbaridad.

Tik Tok apareció hace poco en occidente y amenazó, desde el primer momento, a aplicaciones como Twitter e Instagram. El contenido de esta red social basada en vídeos cortos no es el mismo que las dos comentadas, pero hay muchísimos usuarios que creaban ese tipo de vídeos en Twitter e Instagram y se pasaron a Tik Tok.

Su contenido está basado en vídeos cortos en el que la música era la protagonista , pero ha derivado en vídeos de todo tipo, muchos de ellos sobre contenido que a ciertas generaciones le cuesta entender. Poco después del lanzamiento se alcanzaron los 1.000 millones de descargas, pero lo asombroso no es eso, sino la cantidad de usuarios recurrentes tanto en China como en occidente.

Como podemos leer en SCMP , Tik Tok tiene más de 300 millones de usuarios activos mensuales en China , una cifra que a muchos se nos escapa, y en los 20 mercados extranjeros en los que está disponible suma otros 100 millones activos al mes

Además, es una ”población” de lo más fiel, ya que en iPhone en China es la app más popular con, agarraos que vienen curvas, 150 millones de usuarios diarios

Un ejemplo del contenido que podemos encontrar en Tik Tok es este vídeo:

8 year old me after watching H20 just add water pic.twitter.com/C6ifJnDrvc

? j. (@jlaurxns) October 29, 2019 Como decimos, es la app más popular en estos momentos , y la empresa ha actualizado su política de privacidad y protección del usuario. Y es que, hace poco surgió la preocupación de que los menores expusieran sus datos en la plataforma, lo que ha llevado a la compañía a introducir opciones para borrar cuentas y filtros para que usuarios no reciban mensajes de personas con los que no están conectados

Saber más Tik Tok parece imparable , pero hay compañías chinas que también están interesadas en los vídeos cortos que han denunciado la app por algunos de los contenidos relacionados con menores, como el acoso a menores y vídeos en el que niños simulan actos sexuales

