Odalys Sánchez: «Nuestra defensa tiene que ser el arte»

Entornointeligente.com /

Comenta la directora del Grupo Odalys, Odalys Sánchez, que desde hace más de 30 años la fundación que lleva su nombre, además de promover, difundir y rescatar los valores del arte y del coleccionismo venezolanos, ha recurrido a las alianzas para concretar sus metas.

La más reciente de esas mancomunidades la ha establecido esta institución privada con la Fundación Museos Nacionales (FMN), desde la que emanan todas las políticas de Estado en materia de artes visuales. Ambas inauguraron recientemente en la Galería de Arte Nacional, adscrita a la FMN, la exposición El valor de coleccionar. Clasicismos y modernismos del arte venezolano , que agrupa 160 obras de colecciones privadas, que se podrán ver hasta el 30 de septiembre.

Pero más allá del valor que se desea resaltar de las obras expuestas y de las dimensiones del coleccionismo, lo que llama la atención, sobre todo en un país al que la diatriba política ha dividido en dos pedazos, es que los polos del ámbito cultural venezolano -el público y el privado- confluyan en un mismo proyecto.

Ya con la propuesta ideada, explica Sánchez, «nos acercamos a la Fundación Museos Nacionales para solicitar su apoyo y, por supuesto, el espacio más importante que hay en el país para el arte venezolano como es la Galería de Arte Nacional. Fuimos recibidos con mucho profesionalismo, total respeto y, además con entusiasmo por la realización de una actividad que permitiera acercar iniciativas privadas al marco de lo que son las propuestas oficiales. Esto ha sido muy positivo y ha sido posible gracias a las ganas de hacer y a las ganas de defender el arte venezolano de las partes involucradas en el proyecto», afirma la galerista, marchand de arte y promotora cultural.

Estudio para El Purgatorio (1898), de Cristóbal Rojas, presente en El valor de coleccionar (CORTESÍA FUNDACIÓN ODALYS)

-La institucionalidad cultural pública ha mostrado en las últimas décadas una operatividad irregular: casi no se hacen exposiciones en los museos nacionales; la infraestructura presenta fallas visibles, y hasta se desconoce si se en el interior de éstos se hacen trabajos de investigación. ¿Cómo se lidia con este panorama al organizar una muestra en conjunto con la GAN? ¿Quién gana en esta sinergia?

-En realidad, no estamos totalmente enterados de cuál ha sido la actividad cultural en Venezuela en los últimos tiempos. Creo que hemos trabajado de una forma autista, cada uno de nosotros. De manera que cada uno ha desarrollado un pequeño espacio alrededor del cual se ha movido, pero no vemos hacia afuera. Yo creo que ha habido actividad; lo que ocurre es que no nos hemos enterado de ella, tanto a nivel de instituciones gubernamentales como de instituciones privadas. Si hiciéramos un recorrido por las exposiciones que se han realizado a nivel privado en los últimos 20 años, en salas de exposiciones de fundaciones o en las galerías de arte, veremos que esta actividad ha bajado. Sencillamente, creo que hemos pasado un ciclo de actividad en la que tenemos que retomar nuestras iniciativas, y hacerlo con muchas más ganas de hacer las cosas. Cualquier exposición o iniciativa que se haga de buena voluntad, y además con buena investigación y ganas de hacer, es un ganar ganar. Ganar para los que participan en ella y para el público.

Prosigue Sánchez: «En estos momentos, el Teresa Carreño está retomando sus actividades en una forma franca, abierta. Todos los que hemos querido hemos ido a la Ríos Reyna, nos gusta estar en el Teresa Carreño, entonces, ¿por qué no vamos a regresar a la GAN y al Museo de Bellas Artes, al de Arte Contemporáneo, a las galerías, a las salas de exposiciones de fundaciones?, ¿por qué no vamos a tener iniciativas comunes?, ¿por qué no seguir construyendo una nueva forma de ver el arte después de una situación mundial tan dramática como la que vivimos hace tan solo un año y medio? Estamos llamados a retomar los espacios, a apoderarnos de ellos y a tratar de que este conjunto de iniciativas conlleve a una forma de vivir mejor a través del arte y de la cultura».

-¿En qué condiciones físicas encontró la GAN ?

-Primero que todo, fue muy placentero regresar a la Galería de Arte Nacional y poder volver a ver una cantidad de obras que hacía mucho tiempo que no veía: La vara rota , de la colección del Museo Arturo Michelena; la exposición del Círculo de Bellas Artes y la Escuela de Caracas, con una ambientación de sala con muebles de época pertenecientes al Museo Michelena; la bella muestra de El Techo de la Ballena , un punto de inflexión en el arte venezolano, con obras que no se ven con frecuencia, y siempre está Reverón y la réplica del Castillete que realmente para los jóvenes es un hecho que es importante porque es una forma de mantener viva una memoria para los que ya lo conocimos en su momento y que lamentablemente perdimos por un accidente natural.

-En cuanto a la infraestructura, en principio, la encontré bien, en el sentido que hemos pasado año y medio de trauma mundial y prácticamente todas las infraestructuras del país y del mundo están dañadas porque faltan suministros, posibilidad de hacer arreglos por la inclemencia del tiempo, las lluvias, en fin, todas las condiciones naturales han sido adversas en estos últimos tiempos. ¿Alguna gotera? Sí, es lógico. También las hay en Concresa, en el CCCT, en el Teresa Carreño, en el Trasnocho Cultural; también en un sitio falta el aire y en otro, el estacionamiento… Es lo normal. Yo creo que nosotros deberíamos ser un poco más pacientes y en lugar de poner el ojo y la crítica en estas pequeñas cosas, poner un poco de contribución, de ayuda para que esto se vaya superando. Los problemas del país y del mundo no se pueden resolver solos, nosotros somos partícipes de eso y tenemos que poner nuestro apoyo para que esto se dé», agrega.

Maternidad (1880), de Antonio Herrera Toro (CORTESÍA FUNDACIÓN ODALYS)

-Los museos nacionales dejaron de alimentar sus colecciones desde hace tiempo. ¿Podrá esta muestra motivar a las autoridades públicas a reactivar sus departamentos de adquisiciones?

-Desde hace muchos años, el mercado del arte ha sufrido una cantidad de vaivenes producto de múltiples situaciones, mundiales, nacionales, locales y personales. Esto se ha reflejado tanto en la compra de las colecciones privadas como de las colecciones públicas. Mi labor a lo largo de estos últimos 30 años ha sido estimular día a día la compra de arte, el mercado del arte y el coleccionismo; es decir, con esto pretendo que no solo las instituciones públicas reanuden su plan de compra y sus programas de adquisiciones, sino también estimular a los coleccionistas, jóvenes y veteranos, grandes, medianos y pequeños, a continuar en la búsqueda de estas piezas de interés que contribuyen a enriquecer, no solamente su patrimonio, sino su forma de vida. Siempre hemos buscado que las instituciones compren, siempre hemos buscado preservar las grandes obras para el disfrute de todos.

«Pero fíjate que en este momento -continúa Sánchez- el hecho de haber conservado en pequeñas colecciones una gran cantidad de obras, permite que aunque las colecciones públicas no hayan comprado en un tiempo por políticas de adquisiciones, sí se puede propiciar una situación de convergencia y de aunar esfuerzos para que sean exhibidas al público aunque su fuente original no sea propiamente la colección del museo. Todos los museos del mundo tienen exposiciones temporales, todos los museos del mundo cuentan con la colaboración de fundaciones privadas y de coleccionistas privados. Nosotros no tenemos por qué no tenerlas. Creo que este es el mejor momento para aunar estos esfuerzos y para poder subsanar los vacíos que puedan tener las colecciones, no solamente en estos últimos veinte años, sino a lo largo de la historia».

-De alguna manera El valor de coleccionar apunta a la unión de esfuerzos entre entes públicos e instituciones privadas en pro del arte. ¿Podríamos extrapolar esta lectura hacia el país?, ¿Tiene algún sentido que Venezuela siga escindida?

-El valor de coleccionar busca mostrar que podemos trabajar juntas las instituciones privadas y las públicas; los coleccionistas grandes, medianos y pequeños. Nuestra defensa tiene que ser el arte, y por el arte y para el arte estamos haciendo esta iniciativa. Hay tanto que defender, que proteger, que cuidar y rescatar, que es imposible que lo haga una sola persona o una sola institución o un solo grupo de personas. Esta es una labor de todos, un patrimonio de todos, un país de todos, un mundo de todos.

@juanchi62

Siguenos en Telegram , Instagram , Facebook y Twitter para recibir en directo todas nuestras actualizaciones

LINK ORIGINAL: El Universal

Entornointeligente.com