Oculta la muerte de la anciana que cuidaba en Sagunt para seguir disfrutando de 600.000 euros en bienes y joyas

L a cuidadora de una anciana de 98 aáos de la que estaba encargada en la localidad de Sagunto no quiso dar a conocer la muerte de la seáora para poder disfrutar de los bienes que la anciana había acumulado en vida . Los hechos se produjeron en el mes de agosto del pasado aáo de 2021 cundo los agentes de la Sección de Playas de la Policía Local de la mencionada población de Sagunto realizaban el denominado servicio de proximidad.

Alertados por los propios vecinos Fueron los vecinos los que avisaron a los cuerpos de seguridad que indicaron a los policías que la vecina había fallecido hacía unos meses y que sospechaban que la cuidadora que estaba a su cargo no había llamado a los familiares para darles la noticia y para que estos pudiesen disfrutar de la herencia que les correspondía.

No solo no les alertó de su muerte, tampoco les indicó el cese de su actividad al cargo de la anciana debido al deceso, algo que aprovechó para seguir facturando a los familiares por un servicio que ya no se prestaba. Además, con la muerte, la cuidadora pudo disfrutar de una manera indebida de las propiedades de la fallecida y de todo lo que le correspondía a los legítimos herederos.

Tras las primeras pesquisas policiales, los agentes pusieron el caso en manos del Juzgado de Guardia de Sagunt y de todas las diligencias de la investigación. De esta manera se identificó a la cuidadora de 55 aáos que indicó a la policía que todavía no había tenido tiempo de comunicar con los familiares de la y fallecida anciana.

Pero ha sido ahora, tras más de un aáo de tramites y gestiones, cuando los legítimos herederos han podido disfrutar de la herencia de la familiar que ascendía a más de 600.000 euros entre inmuebles, joyas y cantidades en efectivo cobradas de manera indebida por la cuidadora.

La noticia, que se ha conocido en los últimos días, ha sido pública debido a las buenas palabras de los familiares de la fallecida que han agradecido a los agentes su interés por el tema. » Su diligencia, interés y buen hacer, ya que gracias a su intervención han podido localizar cuatro inmuebles, joyas y una cantidad aproximada de 8.000 euros en cobros indebidos, que ya han sido requeridos a la cuidadora de la finada «, han indicado.

