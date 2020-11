“Lo hicimos, Joe”: Mirá el momento en que Harris le anuncia la victoria a Biden

Entornointeligente.com /

Cuatro días después de las elecciones, Joe Biden y Kamala Harris finalmente pueden festejar su victoria, luego de un proceso en el que el presidente electo pidió “mantener la paciencia” e hizo un llamado a la unidad entre los norteamericanos.

La llave de la Casa Blanca llegó con el conteo de los votos del estado de Pensilvania. Los 20 representantes del estado en el Colegio Electoral votarán por Joe Biden y así superará los 270 votos necesarios para alcanzar la presidencia.

En ese momento Kamala Harris se convirtió en la primera mujer electa para la vicepresidencia de los Estados Unidos y la primera persona afrodescendiente en ocupar ese cargo. También fue la primera de la fórmula en saber el desenlace del escrutinio, así que llamó a Biden para darle la noticia.

“Lo hicimos, Joe”, le dijo la vicepresidenta electa y segundos más tarde agregó: “vas a ser el próximo presidente de los Estados Unidos“. Luego soltó una risa.

El video lo compartió Harris en su cuenta de Twitter, solo algunos minutos luego de que se conociera el resultado de las urnas.

We did it, @JoeBiden . pic.twitter.com/oCgeylsjB4

— Kamala Harris (@KamalaHarris) November 7, 2020

