Ochoa Antich denuncia que Diosdado Cabello viola la constitución cuando convoca a militares a «El Mazo Dando»

Entornointeligente.com /

30-08-22.-El activista de ddhh, Enrique Ochoa Antich, envió una correspondencia al Presidente de la República y al Ministro de la Defensa en que denuncia como una violación a la Constitución la presencia de oficiales militares «como una claque» en el programa Con el mazo dando. Según recordó, la Constitución estable que «La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política» que «está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna».

Según Ochoa Antich, la presencia de oficiales militares activos en ese programa partidista del PSUV, «mancilla el honor de la F.A.»

Es por ello que demandó de ambas autoridades que se prohíba esa presencia.

-Cabello desafía la autoridad del Comandante en Jefe de la F.A. al hacerlo, sentenció para concluir.

A continuación la versión completa de la carta:

Caracas, 28 de agosto de 2022

Ciudadanos

Nicolás Maduro Moros

Presidente de la República y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada

General en Jefe Vladimir Padrino López

Ministro de la Defensa

Con verdadero estupor he podido observar cómo, mancillando el honor de la Fuerza Armada, el ciudadano diputado y capitán Diosdado Cabello ha vuelto a convocar como claque vergonzosa de su programa televisivo Con el mazo dando a un grupo de oficiales de la institución militar.

Ese programa es uno de naturaleza política pero además claramente partidista, en el que se vanagloria al PSUV y se profieren insultos escatológicos en contra de voceros de la oposición, lo que ya de por sí reviste la comisión de un delito de peculado, como tuve ocasión de denunciar ante el Ministerio Público sin respuesta alguna. Respecto de la mayoría de esos voceros oposicionistas he expresado con contundencia y sin esguinces una y otra vez mi repudio a sus políticas y conductas en muchos casos antipatrióticas, pero como hijos de la patria que son, al igual que Cabello y yo, merecen nuestro respeto. Me parece una ofensa a la honra de esos oficiales que se les instruya a estar allí presentes como espectadores propicios, y, si lo hacen por voluntad propia, estaríamos entonces en presencia de una violación de la Constitución, las leyes y los reglamentos militares.

Casi estaría de más recordar que la Constitución establece de modo meridianamente claro en su artículo 328 que «La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación (…). En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna. Sus pilares fundamentales son la disciplina, la obediencia y la subordinación». Así mismo, en su artículo 145 establece que «Los funcionarios públicos y funcionarias públicas están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna».

¿Qué más habría que agregar para justificar la demanda que en esta misiva les formulo?

Tal vez podría añadirse lo siguiente: algo de mucho interés para el plan de recuperación económica que el gobierno impulsa desde una economía social de mercado con un Estado de bienestar que la regule y que yo he apoyado públicamente, y que los inversionistas transnacionales valoran con enorme interés, es la independencia y credibilidad de las instituciones, para lo que no ayuda esta imagen de república comunistoide bananera donde la institución militar no es sino el brazo armado del partido.

Solicito en atención a todo lo anterior y por medio de la presente, en su condición de Comandante en Jefe de la Fuerza Armada y Ministro de la Defensa respectivamente, se prohíba a cualquier oficial militar activo acudir como espectador parcializado, solidario y activista al programa Con el mazo dando. El honor de nuestra Fuerza Armada agradecería ese acto de disciplina y de constitucionalismo por parte de ustedes.

Sin otra particular, me suscribo de ustedes,

Enrique Ochoa Antich

LINK ORIGINAL: Aporrea

Entornointeligente.com