Ocho sencillos pasos para borrar para siempre tu rastro digital

La seguridad de nuestros datos en Internet se ha convertido en tema de debate y en una preocupación cada vez más compartida por los usuarios de todo el mundo. A diario nos encontramos con noticias que, aunque todavía lejos de paranoias novelescas, sí advierten sobre la utilización y manipulación que las grandes multinacionales de la tecnología llevan a cabo con la información que les proporcionamos sin atisbo de consecuencia. "Estas organizaciones no solo recuerdan lo que compartimos o en lo que pinchamos, sino que analizan nuestra actividad online para compilar complejos perfiles demográficos y fisiográficos con los que manejarnos" , asegura el periodista y novelista Michael Grothaus . El autor, todo un experto en seguridad digital, ha publicado en la revista Fast Company ocho claves sencillas que garantizarán nuestra completa privacidad cada vez que nos adentramos en Internet. En S Moda las hemos resumido para aquellos que quieran borrar para siempre su huella en la red. 1. Deshazte de tus cuentas en Facebook, Instagram y WhatsApp. Una medida tan sencilla como potencialmente traumática que el autor considera esencial. "No se puede ser usuario de Facebook y mantener la privacidad, al igual que no se puede estar seco y mojado al mismo tiempo. Son dos conceptos incompatibles. Facebook funciona gracias a tu disposición a compartir información sobre ti mismo en Internet". 2. Si quieres utilizar cualquier otra red social, que sean cuentas anónimas y privadas. En caso de que no estés dispuesto a renunciar a plataformas como Twitter o Reddit, continúa en ellaS creando desde cero una cuenta que sea privada. Puedes seguir a quien quieras, pero debes prohibir que te sigan y cuidado con tuitear cualquier tipo de información sobre ti. 3. Usa un teléfono desechable para la autentificación de doble factor. Muchos dispositivos y páginas web instan al usuario a este tipo de identificación para asegurar la protección de sus datos. Pero si te piden el número de teléfono para mandarte el habitual mensaje con la contraseña, no deberías proporcionar el real. La alternativa es hacerte con uno de esos teléfonos baratos y desechables disponibles en tiendas o usar alguna de las aplicaciones que proporcionan números de teléfono virtuales para recibir mensajes como Burner. 4. Di adiós a Google. "Si buscas la máxima privacidad online, tendrás que deshacerte de tu cuenta de Google", sostiene Grothaus, que recomienda el buscador Duck Duck Go como sustituto. La orden también se extienda a tu correo de Gmail y a Google Maps. 5. Utiliza un navegador seguro, preferentemente Tor. Google Chrome tampoco se libra de la escabechina. Tor es el navegador más seguro de la red pero si consideras este cambio demasiado excéntrico, hay alternativas que rallan a buen nivel en lo que a la privacidad del usuario se refiere como Mozilla Firefox o Brave. 6. Usa una VPN. Una conexión VPN te permite crear una red privada gracias a la cual podemos impedir que nos espíen mientras navegamos por Internet. Son especialmente recomendadas cuando nos conectamos a cualquier wifi pública y supone el modo más sencillo de protección ante intrusos. "Deberian ser usadas por todo el mundo, desde el mayor entusiasta de la privacidad hasta tu querida abuela", afirma Grothaus. 7. Despídete de los productos inteligentes y de los dispositivos Android. Android es una compañía de Google y sus dispositivos envían diez veces más información sobre tu actividad a la compañía que los iPhone a Apple. Deshazte de las aplicaciones creadas por empresas de Google o Facebook en tu teléfono y de las altavoces inteligentes tan demandados últimamente. La domótica y tu privacidad digital no son buenos amigos. 8. Usa una aplicación de mensajería segura. Ya hemos hablado antes de la necesidad de olvidarte de WhatsApp, pero en el club también entran Messenger, Google Hangouts y hasta Skype. La aplicación de Mensajes de Apple es válida si tienes un iPhone y todos tus contactos también lo tienen, una situación poco probable que puede corregirse utilizando la app Signal. "Es considerada como la aplicación de mensajería más segura del planeta y funciona en Android, iOS, Mac y Windows. ¿Necesitas más pruebas de lo segura que es? Signal es la app elegida por Edward Snowden para enviar mensajes".

