Governo estuda mudanças no planejamento energético após apagões no Amapá

BRASÍLIA – O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse ao GLOBO que o governo estuda mudanças no planejamento energético de estados que estão na chamada ponta do sistema elétrico para evitar novas situações como a que ocorre no Amapá.

Esses estados, como o Acre, estão no fim das linhas de transmissão que compõem o Sistema Interligado Nacional (SIN), sem haver alternativas no caso de falhas em alguma subestação.

— Uma das determinações que saiu do ministério foi para rever esse planejamento energético. Agora, a gente não pode entrar em pânico. Primeiro tem que saber o que ocorreu — disse o ministro, acrescentando: — Estados radiais, que são abastecidos por uma rede só, que é o que ocorre com o Acre e o Amapá, precisam ter certeza que, se ocorrer alguma coisa na subestação, como é que faz? Isso tudo envolve uma porção de coisas, são custos. Mas evidentemente é inaceitável ter um apagão de mais de 24 horas

O ministro explicou que geradores de energia estão sendo instalados no Amapá para garantir “mais ou menos” 100% da energia do estado no próximo sábado. Só depois da instalação de um transformador novo é que o sistema voltará a ter segurança energética, com capacidade acima da demanda do estado. Isso está previsto para ocorrer apenas no dia 26

— No dia 16, chegaram em Macapá os 45 MW (megawatts) de geração termelétrica que vieram de Manaus. Esses geradores termelétricos vão entrar em operação até sábado. Quando eles entrarem em operação, mais ou menos 100% da carga do Amapá estará atendida. E partir do dia 26, o sistema vai operar com dois transformadores, como era anteriormente — comentou Albuquerque

Hoje, apenas um transformador está em operação no Amapá

Ao mesmo tempo, a Gemini Energy, dona da Linhas de Macapá Transmissora de Energia (LMTE), está comprando dois novos transformadores para a subestação, que devem começar a operar apenas no segundo semestre do próximo ano

O planejamento inicial da subestação previa a instalação de quatro transformadores, mas o edital do leilão estabeleceu a montagem de três equipamentos. Desses, apenas dois estavam em operação quando houve o primeiro apagão no Amapá

