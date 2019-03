Ocean Drive, donde se vive Miami

Entornointeligente.com / Miami Beach, más precisamente la zona de South Beach, es de esos lugares con un encanto especial que atrapa a los visitantes. Justamente, en esa área están el Distrito Art Decó, la famosa avenida Collins y el sitio por donde pasa la vida: Ocean Drive. La salida de Orlando hacia Miami se vio demorada porque dos de los tripulantes del auto alquilado se quedaron dormidos. Luego hubo que cargar el equipaje en la puerta del hotel (el Rosen Centre), tarea que demandó varios minutos y no pocas discusiones más. La primera de estas fue sobre qué vía tomar: la Turnpike o la I 95. La diferencia entre ambas no es menor. La primera es una autopista privada con estaciones de peajes, con un costo aproximado de U$S 18 para el trayecto.LINK ORIGINAL: Negocia en Miami

