OCDE: Crisis mundial afecta más a países de «contexto frágil»

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, los cinco países más frágiles el año pasado eran Somalia, Sudán del Sur, Afganistán, Yemen y la República Centroafricana.

WASHINGTON DC — La guerra de Rusia en Ucrania, la pandemia del coronavirus y el cambio climático están ejerciendo una intensa presión sobre los más pobres del mundo, advirtió el lunes la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El organismo con sede en París reportó que 60 Estados, territorios y lugares cayeron el año pasado a la categoría de «contexto frágil» —es decir, que sufren de circunstancias económicas, ambientales, sociales y políticas las cuales no están en capacidad de absorber. Y eso fue antes de la invasión de Rusia a Ucrania.

El informe del lunes es el que designa más países en tal situación de crisis desde que la OCDE empezó a difundirlos en el 2015. Los 60 lugares afectados abarcan el 24% de la población mundial, el 73% de los que viven en pobreza extrema, el 80% de los que han muerto en conflictos y la gran mayoría de los lugares afectados por hambre.

Son además donde vive el 95% de las 274 millones de personas que, según la ONU, necesitan de asistencia humanitaria.

«Estamos en una era definida por múltiples crisis, conmociones e incertidumbre», declaró la OCDE.

Apenas una de cada tres personas en los lugares en riesgo ha recibido la vacuna contra el COVID, comparado con tres de cada cuatro en los 38 países relativamente prósperos que integran la OCDE.

La entidad subrayó que los 60 Estados afectados emiten apenas 4% de los gases del planeta y sin embargo «es ahí donde ocurre la mayoría de los desastres naturales vinculados al cambio climático».

