Ocariz desde Apure: No hay voluntad para resolver el problema de los diques que contienen el río Arauca

El dirigente nacional de Primero Justicia, Carlos Ocariz, en compañía del alcalde del municipio Pedro Camejo, Luis Cuervo, y el diputado al Consejo Legislativo del estado Apure Aurelio Guerra, denunció que el Ministerio del Ambiente no ha ejecutado un plan de mantenimiento adecuado a los diques que rodean y controlan el caudal del río Arauca.

«Estamos en el estado Apure, específicamente en el río Arauca, municipio Pedro Camejo , donde los vecinos, agricultores y el alcalde Luis Cuervo nos han manifestado que el gobierno nacional no ha realizado jornadas de mantenimiento a los diques que contienen el río Arauca en esta zona, lo que ha provocado que se rompan y causen inundaciones en casas aledañas, afectando inclusive, las siembras y toda la producción de la región».

Ocariz explicó que las autoridades locales no tienen competencia para atender problemas de gran magnitud. «El ministerio del ambiente es quien debe atender esta situación que afecta a miles de personas y que inclusive puede ocasionar una tragedia, sin embargo, parece que desde la gobernación del estado saben de esto y no hacen nada. Existe un silencio sepulcral y simplemente es porque no les importa las necesidades de la gente».

Seguirá en su cruzada por Venezuela El líder nacional de la tolda aurinegra aseguró que seguirá en su cruzada por Venezuela recogiendo las necesidades del pueblo y junto a ellos intentado darle solución a las mismas.

«Seguimos luchando por tener un país de progreso y bienestar, en este sentido, estamos recorriendo cada rincón del país, escuchando los problemas de la gente, desde abajo, son millones pero ahí estaremos, luchando por cambiar esa realidad y eso es lo que viene, Venezuela tiene quien la defienda y la vamos a reconstruir entre todos», expresó.

