Há oito anos que o Serviço de Anatomia Patológica (SAP) do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) está à espera de obras. Em causa estão as condições de trabalho e a exposição de profissionais de saúde a produtos tóxicos. Mas o projecto não sai do papel, anda para trás e para a frente em sucessivas revisões.

