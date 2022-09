Entornointeligente.com /

É com Memorial de Aires , o último romance de Machado de Assis , publicado no Brasil em 1908, ano da morte do escritor brasileiro, que se inicia a nova colecção da Tinta-da-china, Os Melhores Deles Todos, dirigida por Abel Barros Baptista e Clara Rowland.

