Obra «Molly Bloom» en Teatro UC

Teatro UC, Jorge Washington 26, Ñuñoa. Hasta el 15 de septiembre. Miércoles a sábado – 20:30 horas. Entradas: $10.500 en la boletería del teatro y en Ticketplus.cl . De todos los títulos que sorprendieron en la pasada edición del Festival Teatro a Mil, una de las obras que se robó los aplausos del público fue la versión chilena de «Molly Bloom», basada en la obra de la dupla conformada por la actriz Viviane de Muynck y el director Jan Lauwers (Bélgica).

En esta puesta en escena, inspirada en Penélope -el último capítulo del celebrado Ulises de James Joyce-, Gabriela Hernández hace gloria de su carrera y experiencia actoral, en 80 minutos de un monólogo que refuerza la necesidad de igualdad y libertad sexual para las mujeres.

La «Molly Bloom» chilena conmovió al público con la historia de una mujer mayor durante una noche de insomnio y reflexión que busca reavivar la relación con su marido, encontrándose con interlocutores imaginarios como su amante, su primer amor y el hombre de sus sueños, quienes van presentándole nuevos caminos de descubrimiento personal, con todas sus complejidades y deseos, los que muchas veces tuvo que reprimir.

Gabriela Hernández destaca esta actuación como una de las mejores de su carrera y uno de los papeles más anhelados de su vida: «Desde que leí Ulises de James Joyce a los 17 años que ya tenía claro que quería ser actriz. Me dije: este monólogo lo tengo que hacer alguna vez» y agregó que «ser dirigida por Jan Lauwers y Viviane de Muynck con la producción de Fundación Teatro a Mil ha sido para mi extraordinario. Siento que ha sido lo mejor, he tenido muy buenos papeles y muy entretenidos, pero esta Molly fue, desde mi adolescencia, un sueño y se cumplió».

Tal como el Ulises de Joyce, el texto está escrito casi sin signos de puntuación, lo que lo convierte en una declamación sin respiro, directa, como una bala compuesta de palabras: «Está claro que una mujer quiere ser abrazada 20 veces al día casi para parecer joven no importa por quién siempre que se esté enamorada o amada por alguien si el hombre que quieres no lo tienes delante algunas veces por Dios bendito estaba pensando me iría yo a los muelles en una noche oscura donde nadie me conociera…».

La coproducción de Fundación Teatro a Mil y Teatro UC llega a la cartelera este mes de agosto para todos quienes no la pudieron ver en enero o quienes deseen revivir el poder de Hernández sobre las tablas.

