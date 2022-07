Oblitas: el próximo entrenador de Perú se encontrará con un grupo humano extraordinario

Entornointeligente.com /

«(El nuevo entrenador) se va a encontrar con un grupo humano extraordinario. Los jugadores que están desde el primer momento del proceso y los que se han conformado después a la selección demuestran que la fortaleza del equipo es el grupo humano que se formó», indicó Oblitas en conferencia de prensa. El «Ciego» destacó que una de las fortalezas de la selección era que el ex entrenador Ricardo Gareca potenciaba al cien por ciento a los jugadores, incluso de aquellos de quienes decían que «en la selección no rendían». Sobre el fracaso en la renovación de Ricardo Gareca como director técnico de la selección, afirmó que sigue «shockeado» por la partida del que considera el técnico más exitoso en la historia del fútbol de selecciones del Perú. «Desde mi punto de vista, (su renovación) se pudo manejar de otra forma y que Ricardo no se merecía ir de la manera en la que se fue. Se ha ido con la cabeza en alto, sin lugar a dudas, pero fallamos en las formas», expresó. Además, indicó que no se debe hacer drama con las decisiones de la FPF, y que, si bien no ha tenido una relación amical y cercana con el presidente de la Federación, Agustín Lozano, sí ha tenido una relación fluida y profesional para cumplir los cometidos de la selección. También lea: [ ¡Histórico! Kimberly García ganó nuevo campeonato mundial para el Perú ] No hay renuncias Por otro lado, informó que ha conversado telefónicamente con los seleccionados Renato Tapia, Christian Cueva y Gianluca Lapadula, quienes estaban apenados por la partida de Ricardo Gareca de la dirección técnica, pero que ninguno de ellos le mencionó el tema de renunciar a jugar por el Perú. En otro momento, Juan Carlos Oblitas explicó los motivos por los que no continuó como director deportivo de la Federación. Indicó que las conversaciones con la FPF se truncaron, luego de recibir una llamada de Roberto Silva quien le dijo que le habían ofrecido el mismo puesto. «Cuando estaba en camino a mi casa me llamó Roberto Silva explicándome que le había sido ofrecido el puesto, lo que no me causó extrañeza por las formas en las que se estaba dando, y le dije que tenía todo mi apoyo. (…) Las conversaciones se truncaron y preferí que terminaran de esa manera para que la Federación pueda tomar las decisiones que crea mejor», manifestó. Finalmente, Juan Carlos Oblitas señaló que le motiva trabajar por el fútbol peruano, afirmando que siempre será un eterno agradecido al fútbol porque le ha permitido ser un privilegiado en el Perú. «Nosotros, quienes estamos en el fútbol, somos tipos privilegiados. Todo lo que tengo se lo debo al fútbol», puntualizó Oblitas tras dejar el cargo de director deportivo en la FPF. (FIN) GSR/RES Más en Andina: ????El lema de éxito de Kimberly García: soñar, resistir, luchar y vencer. En la vida de la atleta huancaína no hay lugar para rendirse https://t.co/IfnyyGHxdD pic.twitter.com/NGLIdxIrsl

Publicado: 22/7/2022

