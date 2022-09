Obligaciones tributarias del 15 de setiembre no se trasladan

Entornointeligente.com /

Las obligaciones tributarias se mantienen para este jueves 15 de setiembre. Esta vez no se trasladarán, dado que el feriado se celebrará hasta el próximo lunes 19.

Serían unos 500 mil contribuyentes lo que deben cumplir con el pago y declaración del Impuesto al Valor Agregado (IVA), según lo establecido en la Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Otras de las obligaciones sería la declaración y pago de los impuestos, sobre renta de capital inmobiliario en lo relativo al alquiler de terrenos y edificios, además, el capital mobiliario, por ejemplo, un carro, tractor y maquinaria, así lo confirma Juan Diego Vargas, gerente financiero de GTI.

«Debido a que no es feriado, este 15 de setiembre es la fecha límite para presentar y pagar el pago del IVA, entre otros impuestos. Importante reiterar, que si no puede pagar y lo pagan después el Ministerio de Hacienda cobra un 1% de interés mensual cuando hay atraso, después de esto, lo más importante es la presentación incluso en aquellos casos que no ha prestado algún servicio o vendido algún producto, la declaración se debe presentar en cero», explicó el experto.

El 30 de setiembre es otra fecha que no deben olvidar los contribuyentes del país inscritos en el régimen tradicional, ya que deben realizar el segundo pago parcial del impuesto sobre la renta del período 2022.

«Lo que sucede es que, del impuesto pagado del periodo anterior si es el mayor de los últimos tres años, se divide entre cuatro y lo que debo es estar pagando un cuarto cada tres meses, el primero se hizo en junio, ahora nos toca el 30 de setiembre. En el caso que el impuesto haya sido menor en el último año, se saca un promedio de los últimos tres años y se divide entre cuatro, pero si tengo dos años de operación, se dividirá entre dos y ese es el promedio que se divide entre cuatro para sacer el cuarto», dijo Vargas.

Adujo que si no se pagan corren intereses y adicionalmente, aunque se pague la renta al final y no pagan los anticipos de renta, el Ministerio de Hacienda, siempre mostrará pendientes los anticipos y cobrará los intereses por aparte, de ahí la importancia de pagar los anticipos por separado y evitar costos mayores.

RECUADRO

LAS MULTAS

Es importante destacar que, ante cualquier omisión o incumplimiento por parte de los contribuyentes, el Ministerio de Hacienda ha establecido multas y sanciones, dentro del cual incluyen:

Salario Base: ¢462.200 No presentar declaración: ¢231.100 No pagar IVA: Corren intereses según el monto No emitir factura electrónica: Multa ¢924.400 Cierre del negocio PERIODISTA: María Siu Lanzas

EMAIL: [email protected]

Jueves 15 Septiembre, 2022

HORA: 08:45 AM

Enviar noticia por correo electrónico

SIGUIENTE NOTICIA

LINK ORIGINAL: Diario Extra

Entornointeligente.com