Obituario. Olivia Newton-John, la estrella de Grease, muere a los 73 años

La actriz y cantante británico-australiana Olivia Newton-John ha fallecido ayer a los 73 años de edad rodeada de familia y amigos en su rancho del sur de California, según ha informado su marido, John Easterling.

Newton-John ha fallecido «tras un viaje de 30 años de cáncer». «Ha perdido su batalla contra un cáncer de mama metastásico», ha relatado una fuente cercana a la familia citada por el portal de noticias sensacionalista estadounidense TMZ.

La actriz es conocida en todo el mundo por protagonizar la película musical Grease de 1978 junto a John Travolta. Su papel de Sandy la catapultaron a la fama con canciones como «You»re the One that I Want», «Summer Nights» o «Hopelessly Devoted to You». Previamente había tenido éxitos musicales como «If Not for You», «Let Me Be There» o «Have You Never Been Mellow».

Tras Grease, hizo películas como Xanadu. En 1981, llevó su nueva y más sexy personalidad un paso más allá con Physical, un número de baile con letras tan sugerentes como «There’s nothing left to talk about unless it’s horizontally». John Travolta, el protagonista del musical Grease (1978) junto a Olivia Newton-John, dedicó ayer unas palabras a su compañera de reparto después de que su familia confirmara que había fallecido a los 73 años de edad.

«Mi querida Olivia, hiciste nuestras vidas mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Nos veremos más allá en la carretera y estaremos juntos de nuevo. Tuyo, desde el primer momento en que te vi y para siempre», dijo.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

