Entornointeligente.com /

Un minuto de silencio guardó la Asamblea Nacional elegida en 2021 en memoria de Luis Enrique Oberto G., quien fuera diputado al Congreso de la República por varios períodos y Presidente de la Cámara de Diputados durante tres años, de 1991 a 1993. Con el cuerpo legislativo vigente tengo diferencias no menores, en cuanto a origen y desempeño, lo cual no me impide reconocer la gallardía de ese gesto justo que en otro tiempo había sido normal y ahora excepcional y quiero desear que promisor de una necesaria normalización de nuestra vida política que la ponga a tono con el signo pluralista de la Constitución.

Ingeniero Civil de profesión y socialcristiano de militancia, académico de las Ciencias Económicas y de la Ingeniería y el Habitat, Oberto fue un servidor público de carrera distinguida. Ministro de dos carteras en la primera presidencia de Caldera, Cordiplan y Hacienda, demostró competencia en el Ejecutivo. Sin embargo, creo que sus más relevantes responsabilidades las desempeñó en el poder legislativo, órgano del poder público en el cual sobresalió por su dedicación al trabajo, su seriedad en el estudio de los temas y su sentido del Estado.

Disciplina y laboriosidad fueron el secreto de su influencia en la Comisión de Finanzas, instancia que presidió y en la cual fue por varios años coordinador de fracción. Los presupuestos, el crédito público, la legislación en el campo fiscal, tributario, financiero y económico, desde la oposición o desde el gobierno, tienen el sello de su esmero. La especialización no impidió su atención a la cultura.

Cuando presidió la Cámara fue equilibrado, respetuoso del derecho de todos, celoso cumplidor del reglamento y especialmente cuidadoso en el trámite legislativo. De él aprendí que cuando en el debate en plenaria surge una idea que parece resolver una cuestión controvertida o difícil, lo sensato es diferir el artículo y remitirlo a comisión para su estudio. También su escrupuloso, detallado proceder en la conducción de la segunda discusión de un proyecto de ley.

En la Comisión Legislativa que presidió entre 1994 y 1998, coordinó el trámite de toda la legislación exigida por la emergencia financiera y la elaboración del Código Orgánico Procesal Penal y otras siete leyes de reforma judicial.

Oberto ha sido uno de los grandes legisladores de Venezuela. En la casa de libertad que es por naturaleza el parlamento supo ser firme en las convicciones y cortés en el trato. Su signo, la responsabilidad.

Ramón Guillermo Aveledo

LINK ORIGINAL: Confirmado

Entornointeligente.com