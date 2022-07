Obama, Michael Jordan, Billie Jean King: EEUU llora la muerte de Bill Russell

Entornointeligente.com /

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama, los exjugadores de la NBA Michael Jordan y Earvin Magic Johnson y la extenista Billie Jean King expresaron este domingo su pésame por el fallecimiento, a los 88 años, de Bill Russell, leyenda de los Boston Celtics.

«Hoy perdimos a un gigante. Tan alto como era Bill Russell, su legado lo es mucho más, tanto como jugador como a nivel humano «, escribió Barack Obama en su cuenta de Twitter.

Russell, nacido en Monroe (Luisiana) en 1934, conquistó once títulos de la NBA en trece temporadas en los Boston Celtics y fue uno de los deportistas estadounidenses que más peso tuvieron en la lucha por la igualdad.

Fue el primer técnico afroamericano de la historia del deporte estadounidense y recibió de Obama en 2011 la Medalla Presidencial de la Libertad.

Today, we lost a giant.

As tall as Bill Russell stood, his legacy rises far higher—both as a player and as a person.

— Barack Obama (@BarackObama) July 31, 2022 LA DESPEDIDA DE MICHAEL JORDAN «Bill Russell fue un pionero, como jugador, como campeón, como primer técnico afroamericano de la NBA, como activista «, aseguró Michael Jordan, seis veces campeón de la NBA con los Chicago Bulls, en un mensaje publicado por la franquicia de la que es dueño, los Charlotte Hornets.

«Marcó un ejemplo para todo jugador afroamericano que llegó a la liga después de él, incluido yo. El mundo perdió a una leyenda . Mi pésame a la familia y qué descanse en paz», agregó.

MAGIC JOHNSON, CON EL CORAZÓN ROTO A Jordan se sumó Magic Johnson, que tenía un fuerte vínculo de amistad con Bill Russell.

» Se me rompe el corazón al enterarme de la muerte del más grande ganador que la historia del baloncesto ha visto, una leyenda, un miembro del Salón de la Fama, un mentor y un amigo por más de 30 años, Bill Russell», aseguró Earvin Magic Johnson, que jugó en los Lakers de 1979 a 1991.

Los mensajes de elogio a Bill Russell también llegaron del mundo del tenis.

UN EJEMPLO PARA BILLIE JEAN KING «Bill Russell fue un deportista-activista único que mejoró a todos quienes estaban a su alrededor. Fue un pionero y abrió el camino para muchos. Le admiré durante toda mi vida y tuvo una enorme influencia en mi carrera. Era un líder, un compañero de equipo y un campeón nato», fue el mensaje publicado por la extenista Billie Jean King.

Así como Bill Russell lo hizo durante su carrera, con gestos concretos para protestar contra las discriminaciones , Billie Jean King es una de las grandes figuras del deporte estadounidense en la lucha por la igualdad de género.

Particularmente sentido fue el mensaje enviado por el comisionado de la NBA, Adam Silver.

«Bill Russell fue el más grande campeón en los deportes en equipo. Los incontables reconocimientos que recibió en su histórica carrera con los Boston Celtics, incluido el récord de once títulos, y cinco premios MVP, solo explican parcialmente el inmenso impacto de Bill en nuestra liga y en nuestra sociedad», destacó Adam Silver en un comunicado publicado por la NBA.

«Bill peleó por algo mucho más grande que el deporte: lo valores de la igualdad, el respeto y la inclusión que él escribió en el ADN de nuestra liga. En lo más alto de su carrera deportiva, Bill peleó con vigor por los derechos civiles y la justicia social y creó un legado que llegó a las generaciones de jugadores de la NBA que siguieron sus pasos», agregó.

