Obama comparte su «playlist» de verano, que incluye a artistas como Rosalía y Bad Bunny

El expresidente de los Estados Unidos , Barack Obama , compartió una nueva lista de reproducción con sus canciones favoritas de 2022.

«Cada año, me emociona compartir mi lista de reproducción de verano porque encuentro a muchos nuevos artistas gracias a sus respuestas ※ es un ejemplo de cómo la música nos une» , escribió Obama en su cuenta de Twitter.

La lista de canciones incluye temas de estrellas norteamericanas contemporáneas como Beyoncé y Kendrick Lamar , así como clásicos de la talla de «Dancing in the Dark» de Bruce Springsteen y «Do I Move You?» de Nina Simone . También hay canciones de artistas hispanos como «Ojitos Lindos» del puertorriqueño Bad Bunny y SAOKO de la española Rosalía . (I)

Every year, I get excited to share my summer playlist because I learn about so many new artists from your replies—it’s an example of how music really can bring us all together.

Here’s what I’ve been listening to this summer. What songs would you add? pic.twitter.com/9OgPq0SRy4

— Barack Obama (@BarackObama) July 26, 2022 (I)

