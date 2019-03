OAS: los casos relacionados a la empresa que investiga la fiscalía

Entornointeligente.com / Autoridades peruanas y la constructora OAS suscribieron el último miércoles en Sao Paulo, Brasil, un acta de acogimiento a beneficios por colaboración eficaz, el primer paso para un posterior acuerdo de colaboración.

El Comercio supo que en la reunión participaron, del lado peruano, los fiscales del equipo especial Lava Jato Rafael Vela, Germán Juárez, José Domingo Pérez y Carlos Puma, así como el procurador asignado a este caso, Jorge Ramírez.

Por el lado de la constructora brasileña estuvieron cinco ex directivos que ya venían trabajando con las autoridades peruanas y el actual presidente de la compañía, Josedir Barreto.

“La empresa ha mostrado su disposición a colaborar sin restricciones con el sistema de administración de justicia del Perú”, dijo a este Diario el fiscal Vela, coordinador del equipo especial.

En una primera etapa, las autoridades peruanas llegaron a un entendimiento con los mencionados cinco ex directivos de OAS –cuyas identidades se mantienen en reserva–, al punto que estos ya habían sido interrogados y entregaron información.

Pero el acta suscrita esta semana tiene carácter corporativo, es decir, la constructora participa en la negociación. El trámite es similar al que se dio en el caso de Odebrecht, la primera empresa con la que el Perú ha firmado un acuerdo de colaboración eficaz por el Caso Lava Jato.

—En proceso—

En Sao Paulo todavía permanecen el procurador Ramírez y los fiscales Juárez Atoche y Puma, pues tienen pendientes algunas diligencias.

Una vez que el procurador retorne a Lima, los equipos técnicos de su despacho y el equipo especial elaborarán un cronograma de trabajo.

El Comercio supo también que el próximo 3 de abril habrá otra reunión entre autoridades peruanas y representantes de OAS para la entrega de nuevos documentos e información.

“La empresa ha retirado a todos los directivos relacionados con actos ilegales”, indicó a este Diario una fuente al tanto del proceso de negociación.

Otras fuentes de El Comercio indicaron que los casos sobre los que se está recibiendo información están vinculados con la ex primera dama Nadine Heredia, su amiga Rocío Calderón Vinatea, el ex gobernador regional del Cusco Jorge Acurio (quien milita en el Partido Nacionalista) y los ex alcaldes de Lima Susana Villarán y Luis Castañeda Lossio.

A inicios de este mes, el ex ejecutivo de OAS Alexandre Portela Barbosa relató en su delación premiada con la fiscalía brasileña que la constructora brasileña utilizó contratos ficticios entre el 2010 y el 2014 en siete países de América, entre ellos el Perú, por un valor de US$120 millones.

El objetivo de estas gestiones ilícitas era generar recursos para el pago de sobornos en Brasil y el exterior. Los contratos fraudulentos firmados por las filiales de la empresa servían para abastecer las cuentas de los ‘doleiros’ (traficantes de divisas).

—Los casos investigados—

El equipo especial Lava Jato indaga varios casos relacionados con OAS, en los que están implicados políticos y ex autoridades peruanas.

Un caso es el financiamiento de la campaña contra la revocación de Susana Villarán a la Alcaldía de Lima. En el 2017, el publicista brasileño Valdemir Garreta declaró a la fiscalía que OAS aportó US$1 millón –y Odebrecht US$2 millones– para pagar los servicios que Luis Favre y él prestaron para la campaña.

Otro caso es el financiamiento que OAS habría hecho para la campaña de reelección de Villarán. El tercero es el Caso Lamsac-WhatsApp, sobre presuntas irregularidades en la concesión del proyecto de la Línea Amarilla.

El ex alcalde de Lima Luis Castañeda Lossio es investigado por esa concesión, pero en su período. También por el Caso WhatsApp, sobre el proyecto Río Verde.

Además, el encarcelado ex gobernador del Cusco Jorge Acurio es investigado por los supuestos pagos de OAS por el proyecto del hospital Lorena, en el que está implicada Nadine Heredia.

