«Esta parede está fechada», diz a certa altura Jesse James, fundador do festival Walk&Talk, referindo-se às fotografias de Cristóvão Maçarico no Centro Municipal de Cultura de Ponta Delgada, em São Miguel, Açores. Afinal, talvez ainda não esteja. Um dos voluntários sobe ao escadote e endireita ligeiramente uma das imagens com um nível, enquanto o artista pede para trocar a ordem das figuras.

