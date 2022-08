O vinho esquecido numa barrica: Vinhas velhas põe no mercado vinho exclusivo

Entornointeligente.com /

Chama-se Palácio dos Távoras Gold Edition Branco 2019 e é conhecido como o vinho que nasceu de uma barrica que ficou esquecida. E acaba de ser lançado no mercado pela Costa Boal Family Estates, com todos os atributos para agradar a apreciadores e colecionadores:

«As uvas colhidas de uma micro parcela, em Mirandela, que resultaram numa barrica de 500 litros que acabou por ficar esquecida, proporcionaram um vinho singular, com edição limitada», explica a empresa produtora, que lança agora 666 garrafas a 95 euros. Do Palácio dos Távoras Gold Edition Tinto 2019, só há 1150 garrafas disponíveis, pelo valor unitário de 80 euros.

«Foram as vinhas velhas da Costa Boal que me convenceram a aceitar liderar a equipa de enologia do projeto e continuo a ser surpreendido a cada lançamento», assume o enólogo Paulo Nunes.

Subscrever É do terroir de Trás-os-Montes que nascem as gamas Palácio dos Távoras, com uvas colhidas de parcelas de vinhas velhas, localizadas em Mirandela e Sendim.» Quantidades limitadas que tornam os vinhos procurados por investidores e colecionadores», explica-se.

«Estas vinhas de décadas são um património único em termos mundiais que nos continua a surpreender em cada vinho que colocamos no mercado», adianta o enólogo da Costa Boal. «Descobrir e produzir este Palácio dos Távoras Gold Edition foi como encontrar um tesouro», resume.

Além do Palácio dos Távoras Gold Edition Branco 2019, a Costa Boal Family Estates lançou também o Palácio dos Távoras Gold Edition Tinto 2019, o Palácio dos Távoras (3333 garrafas, 0,75 litros, 35 euros),o Palácio dos Távoras Branco Vinhas Velhas 2021 (2666 garrafas, 0,75 litros, 30 euros), o Palácio dos Távoras Tinto Vinhas Velhas 2019 (3000 garrafas, 0,75 litros, 30 euros), o Palácio dos Távoras Alicante Bouschet 2019 (2000 garrafas, 0,75 litros, 35 euros) e o Palácio dos Távoras Tinta Gorda 2021 (3333 garrafas, 0,75 litros, 35 euros).

