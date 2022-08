O valor da creche gratuita

Entornointeligente.com /

A partir do próximo dia 1 de Setembro de 2022 entra em vigor a gratuitidade das creches para todas as crianças nascidas a partir de 1 de Setembro de 2021 que frequentem o sector social e solidário. Com isto, a Segurança Social passa a assumir o custo técnico total por criança no valor de 460 euros. Não é surpresa que esta sugestão tenha agradado a muitos pais. No entanto, a nós parece um presente envenenado, que responde à necessidade de alguns, mas longe de ser a resposta que a generalidade das famílias precisa.

