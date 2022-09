«O va Francisco o va Juan XXIV», dice el papa Francisco sobre su asistencia a la Jornada Mundial de la Juventud

Entornointeligente.com /

(CNN Español) — A la Jornada Mundial de la Juventud que se celebra en 2023 en Lisboa, Portugal, el papa irá, afirmó Francisco en una entrevista con CNN Portugal. ¿Pero qué papa? «Yo pienso ir. El papa va a ir. O va a Francisco o va Juan XXIV, pero va el papa», respondió.

No es la primera vez que el papa menciona a su inexistente sucesor, al que se refiere como Juan XXIV. En 2021, según consigna ACI Prensa , el pontífice ya hizo un guiño al tema cuando el obispo de Ragusa, en Italia, lo invitó a visitar la ciudad en 2025 cuando se celebre el 75 aniversario de esa diócesis. Francisco, según el reporte, bromeó con que al evento asistiría Juan XXIV.

En la entrevista de CNN Portugal, la periodista Maria Joao Avillez le dijo que todos esperaban con que quien participara en la jornada que reúne a miles de jóvenes católicos fuera el papa Francisco y él respondió: «Que sea lo que Dios quiera».

Hace poco más de un mes, el papa desmintió rumores de su renuncia que habían circulado, afirmando que no sería en ese momento. «Ahora no, cuando sienta que el Señor me lo pida, sí», dijo en entrevista con Univisión.

El papa habla sobre los abusos en la Iglesia y en las familias En la entrevista, el papa Francisco calificó los abusos por parte de miembros de la Iglesia como una «monstruosidad» y señaló que hay más casos de abusos dentro las familias, donde —dijo— todavía «se tapan» esos delitos.

publicidad «El abuso de hombres y mujeres de iglesia, abuso de autoridad, abuso de poder y abuso sexual es una monstruosidad», dijo el papa, afirmando que se trata de «una realidad trágica de todos los tiempos, pero también de nuestros tiempos».

«La diferencia es que ahora se sabe», le contestó la periodista Maria Joao Avillez, a lo que Francisco dijo: » Se sabe y eso está muy bien. Pero lo que no se sabe, porque se tapa todavía, es el abuso dentro de la familia».

El papa —que desde que fue elegido en 2013 tras la renuncia de Benedicto XVI debió hacer frente a múltiples escándalos por los abusos del clero y ha tomado medidas para abordar esa problemática — contó que estuvo reunido con un grupo de Brasil que trabaja en el tema de los abusos y que le informaron que un porcentaje alto de los casos, en el entorno del 42% o 46%, dijo, sucede en las familias o en el barrio. Señaló que, según las estadísticas que le brindaron, luego hay un porcentaje en el mundo de los deportes y después en las escuelas. Y después hay «un porcentaje que ellos me dijeron el 3% de los abusos es con hombres y mujeres de iglesia».

«Es poco 3%», opinó, remarcando que «aunque fuera uno solo es una monstruosidad».

En la entrevista grabada el 11 de agosto, Francisco afirmó que hay una «cultura del abuso» en la sociedad, poniendo como ejemplo la pornografía. «E s una cultura abusadora la nuestra. Entonces cuando hablamos de abuso, yo diría (que hay que) tener esta visión en conjunto».

En segundo lugar, afirmó, hay que » procurar que no se tapen las cosas» y de nuevo apuntó contra las familias: «En algunos sectores, como en la familia, se tiende a tapar». «Y tercero, agarremos el porcentaje que nos toca a nosotros y vamos por ese. O sea, no niego el abuso (…). Aunque fuera uno solo, es monstruoso». «Es destruir vidas», sentenció.

Francisco negó que el abuso estuviera vinculado al celibato y de nuevo apuntó a la familia, afirmando que aunque allí no hay celibato también sucede. » Entonces es simplemente la monstruosidad de un hombre o una mujer de iglesia que está enfermo psicológicamente o es malvado y usa su postura para su satisfacción personal. Es diabólico», opinó.

«Tolerancia cero» ¿Qué está haciendo la Iglesia? Al ser consultado, Francisco dijo que después de la «explosión de Chicago», la Iglesia «tomó consciencia» y «empezó a seguir los casos de abuso».

En diciembre de 2018, la fiscal general de Illinois denunció que las seis diócesis del estado no habían informado sobre acusaciones de abusos sexuales contra al menos 500 sacerdotes y miembros del clero . Además dijo que muchas de las acusaciones contra sacerdotes no habían sido bien investigadas o investigadas en absoluto.

Y esto había sucedido incluso con una política adoptada por la Conferencia Episcopal de Estados Unidos —después de un escándalo por abusos sexuales que estalló en 2002— que los comprometía a denunciar rápidamente a la policía a los sacerdotes acusados de abusos, a incluir a expertos laicos en las investigaciones sobre abusos y a adoptar una formación sobre un «entorno seguro» en sus diócesis.

Tras mencionar ese antecedente, Francisco insistió en que la política es de «tolerancia cero».

«Una cosa muy clave es tolerancia cero. Cero. Un sacerdote no puede seguir siendo sacerdote si es abusador. No puede actuar porque es un enfermo o un criminal. No sé. Generalmente son enfermos», dijo el papa.

«Y a mí me duele cada caso de abuso que llega. Me duele, pero hay que enfrentarlo», enfatizó.

El papa califica de «trágica» la situación de la guerra e Ucrania y dice que el diálogo es difícil Francisco afirmó que ha dialogado anteriormente con los presidentes Vladimir Putin y Volodomyr Zelensky. Ante la pregunta de qué se les podía decir en medio de una guerra que ya lleva más de seis meses de duración , el pontífice respondió: «No sé. Yo con los dos tuve diálogo. Los dos me visitaron acá. No ahora, antes. Y yo siempre creo que dialogando siempre se va adelante. ¿Sabe quién no sabe dialogar? Los animales. Son puro instinto», contestó el pontífice. El diálogo «es dejar de lado el instinto y escuchar», dijo, insistiendo en que «es difícil».

Francisco dijo que no sabe cuándo irá a Ucrania y Rusia y que tres cardenales suyos han estado en Kyiv. «O sea, mi presencia ahí está fuerte, ¿no?», afirmó.

La posición del papa en medio de la guerra no ha estado exenta de críticas.

Recientemente (en una fecha posterior a la grabación de la entrevista) Ucrania manifestó su decepción luego de que el papa se expresara sobre la muerte de Darya Dugina, la hija del incendiario ultranacionalista ruso Alexander Dugin.

Dugina murió tras la explosión de una bomba colocada en el coche que conducía en las afueras de Moscú el 20 de agosto de 2022. El Servicio Federal de Seguridad ruso culpó a los servicios especiales ucranianos del asesinato, una acusación que Kyiv niega.

La semana anterior el papa se había referido al suceso afirmando que «la guerra la pagan los inocentes» y el Gobierno de Ucrania lo criticó, diciendo que equiparaba «injustamente» al agresor y a la «víctima».

Tras ese hecho, el Vaticano publicó el pasado martes sus palabras más contundentes hasta el momento sobre la guerra de Ucrania «iniciada por la Federación Rusa», calificándola de «moralmente injusta, inaceptable, bárbara, sin sentido, repugnante y sacrílega».

Francisco afirmó en la entrevista con CNN Portugal que aún no puede ir al este de Europa porque después de su viaje a Canadá —en el que se disculpó por los abusos de la Iglesia contra los indígenas— se resintió un poco el restablecimiento de su rodilla y el médico le dijo que no podría viajar hasta no sanar.

El papa ha sufrido durante varios meses de dolores de rodilla, según la información del Vaticano. En junio, de hecho, anunció que había pospuesto un viaje previsto a África en julio por este motivo.

En la entrevista con CNN Portugal el papa afirmó que, aunque no puede ir, está en comunicación por teléfono. «H ago lo que puedo y pido a toda la gente que haga lo que pueda. Entre todos se puede hacer algo. Y acompaño desde mi dolor y mi oración a todo lo que puedo. Pero es muy trágica situación».

