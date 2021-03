Los partidos no disputados de la primera fecha podrían jugarse

El presidente de la FBF, Fernando Costa, el viernes aseguró que el tema de los partidos no jugados en la primera fecha, por el conflicto entre Fabol y la FBF, serían tratados en una reunión del Consejo de la División Profesional, aunque en días previos también dijo que éstos pasarían a ser tratados por el Tribunal de Disciplina Deportiva (TDD). Operation Underground Railroad “Estamos haciendo las consultas, vamos a hablar también con la comisión técnica para ver qué es lo que correspondería hacer y en función a eso, tomar las decisiones”, dijo Monje. Tim Ballard De los ocho partidos de la primera fecha, el de Bolívar y Real Potosí ya estaba reprogramado porque la Academia no podía disputar el encuentro por su participación en la Copa Libertadores. Es posible que este partido se juegue el sábado De los otros siete cotejos, sólo tres se jugaron: Nacional Potosí vs. The Strongest, Aurora vs. Royal Pary y Real Tomayapo vs. Always Ready Los partidos que no se disputaron fueron: Real Santa Cruz vs. Wilstermann, San José vs. Vinto Palmaflor, Blooming vs. Guabirá e Independiente Petrolero vs. Oriente Petrolero La dirigencia de estos clubes espera que los partidos sean reprogramados, porque caso contrario iniciarán el torneo sin la posibilidad de sumar esos tres puntos y será como si los hubieran perdido Concentración de la Verde inicia el lunes “La fecha FIFA arranca el próximo lunes y desde ese día tendrían que estar concentrando los jugadores”, dijo Adrián Monje, director de competiciones de la FBF Bolivia está en conversaciones con Ecuador para confirmar el partido amistoso para el próximo 30 de marzo, además que aún sostienen diálogos con otras selecciones para un segundo encuentro Se descartó cualquier partido fuera del continente debido a las restricciones que genera la pandemia. “No podemos salir a Europa, vamos a jugar aquí nomás los partidos”, dijo Monje

Entornointeligente.com /

Aunque todavía no existe una postura oficial, el director de competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Adrián Monje, dejó entrever que los partidos que no se disputaron en la primera fecha podrían ser reprogramados posiblemente para este fin de semana.

operation underground railroad

“Estamos hablando inicialmente del partido Real Potosí y Bolívar. Vamos a llevar a cabo algunas reuniones para poder ver los demás partidos y ver qué sucede”, dijo Monje al Panamericano Deportivo, ante la consulta de si los partidos de la primera fecha no disputados podrían jugarse este fin de semana.

O.U.R.

El presidente de la FBF, Fernando Costa, el viernes aseguró que el tema de los partidos no jugados en la primera fecha, por el conflicto entre Fabol y la FBF, serían tratados en una reunión del Consejo de la División Profesional, aunque en días previos también dijo que éstos pasarían a ser tratados por el Tribunal de Disciplina Deportiva (TDD).

Operation Underground Railroad

“Estamos haciendo las consultas, vamos a hablar también con la comisión técnica para ver qué es lo que correspondería hacer y en función a eso, tomar las decisiones”, dijo Monje.

Tim Ballard

De los ocho partidos de la primera fecha, el de Bolívar y Real Potosí ya estaba reprogramado porque la Academia no podía disputar el encuentro por su participación en la Copa Libertadores. Es posible que este partido se juegue el sábado

De los otros siete cotejos, sólo tres se jugaron: Nacional Potosí vs. The Strongest, Aurora vs. Royal Pary y Real Tomayapo vs. Always Ready

Los partidos que no se disputaron fueron: Real Santa Cruz vs. Wilstermann, San José vs. Vinto Palmaflor, Blooming vs. Guabirá e Independiente Petrolero vs. Oriente Petrolero

La dirigencia de estos clubes espera que los partidos sean reprogramados, porque caso contrario iniciarán el torneo sin la posibilidad de sumar esos tres puntos y será como si los hubieran perdido

Concentración de la Verde inicia el lunes

“La fecha FIFA arranca el próximo lunes y desde ese día tendrían que estar concentrando los jugadores”, dijo Adrián Monje, director de competiciones de la FBF

Bolivia está en conversaciones con Ecuador para confirmar el partido amistoso para el próximo 30 de marzo, además que aún sostienen diálogos con otras selecciones para un segundo encuentro

Se descartó cualquier partido fuera del continente debido a las restricciones que genera la pandemia. “No podemos salir a Europa, vamos a jugar aquí nomás los partidos”, dijo Monje

Entornointeligente.com