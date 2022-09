O tubarão é a nossa fábula 

Entornointeligente.com /

Com a reposição de Tubarão (1975), de Steven Spielberg, em IMAX, eis que algo vacila na muralha comercial dos produtos dos estúdios Marvel e afins. A saber: depois da saga dos filmes em 3D, aparentemente encerrada por sucessivos desastres artísticos e comerciais, as salas IMAX parecem estar a reconverter a sua identidade. E por duas razões fundamentais: primeiro, porque há quem saiba usar o IMAX sem depender da retórica dos super-heróis (lembremos o exemplo recente do magnífico Nope , de Jordan Peele); depois, porque, finalmente, os decisores da indústria terão começado a perceber que os novos grandes ecrãs podem ser uma plataforma de relançamento de alguns títulos clássicos.

Infelizmente, a cópia IMAX de Tubarão – tal como a de E.T., o Extraterrestre (1982), reposto uma semana antes – não foi previamente mostrada à imprensa. Através de um preconceito favorável, podemos apenas supor que será de excelente qualidade, quanto mais não seja porque Spielberg sempre soube cuidar da qualidade técnica de difusão dos seus filmes.

Tal atitude de Spielberg está longe de justificar o rótulo apressado, francamente inadequado, de «mago dos efeitos especiais». Não porque as mais variadas manipulações de imagem e som não estejam presentes no seu trabalho – o caso extremo de Ready Player One (2018) é revelador: sustentado por muitos artifícios digitais, trata-se, afinal, de um filme sobre a própria perversidade cognitiva das representações virtuais e, em particular, sobre a alienação emocional e intelectual que assombra o mundo dos videojogos.

Subscrever Quase meio século depois, o paradoxo de Tubarão pode ajudar a compreender a riqueza da visão de Spielberg, indissociável dos respetivos modos de trabalho. De facto, a principal linha de força dramática do filme – um tubarão que ameaça uma pacata estância balnear – está longe de depender de qualquer representação virtual, à maneira, por exemplo, dos dinossauros de Parque Jurássico (filme que surgiria 18 anos mais tarde). O violento predador é mesmo um «boneco» concebido para as complexas filmagens em pleno oceano, tão complexas que, na altura, Spielberg chegou a declarar que nunca mais o apanhavam a dirigir um filme em que a maioria das cenas tivesse lugar no alto mar…

Através de uma prodigiosa mise en scène , feita de sofisticados ritmos e contrastes (o uso de grandes planos de rostos é, neste filme, uma verdadeira lição narrativa), Tubarão funciona como uma fábula virada do avesso. Desta vez, a criatura que desafia a estabilidade da comunidade humana pertence a uma natureza que já não tem nada de redentor. No limite, Spielberg encena o contraste entre a crueldade do meio ambiente e a vulnerabilidade endémica da própria comunidade.

Dir-se-ia que a pertinência da metáfora é mais forte do que nunca. Em todo o caso, lembremos que, entre nós, nesses gloriosos anos 70, houve quem considerasse que a defesa de Tubarão resultava de uma desavergonhada aliança com o «imperialismo americano»… Ninguém é perfeito.

