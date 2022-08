O triunfo dos javalis

Entornointeligente.com /

Com aquela capacidade que só ele tem para identificar os problemas estruturais do Brasil, o candidato Jair Bolsonaro prometeu na campanha eleitoral de 2018 guerra aos javalis.

«Temos de liberar a caça ao javali e ponto final. Não temos como conviver com javalis. Alguns falam em castração, mas não tem como castrar. A velocidade de procriação é enorme, três crias por ano, uma fêmea chega a gerar 50 filhotes», anunciava ao país pouco antes de ser eleito, conforme recordou Álvaro Costa e Silva, colunista do jornal Folha de S. Paulo .

Mas o presidente cuja primeira medida no Planalto foi demitir o fiscal que seis anos antes o multara por pescar numa área protegida, tinha, além dos pobres javardos, outros alvos definidos naquela campanha: a «velha política» corrupta de Brasília, acima de todos.

Na convenção que há uma semana o escolheu candidato à reeleição pelo Partido Liberal (PL), entretanto, fez-se fotografar com uma das mãos dada ao presidente do partido, Valdemar Costa Neto, aquele que, mesmo preso no Escândalo do Mensalão , comandava o PL da penitenciária, e a outra dada a Collor de Mello, que, enfim, é Collor de Mello.

Além de javalis e corrupção, em 2018 Bolsonaro mirava, a cada discurso, o » centrão «, aqueles cerca de 200 parlamentares que apoiam o governo de ocasião, seja ele qual for, desde que contemplados com fatias generosas do orçamento. Num comício, Augusto Heleno, braço-direito de Bolsonaro, trocou até » ladrão » por » centrão » nos versos de um samba clássico, gerando risota numa plateia de » homens de bem «.

Quatro anos depois, na mesma convenção em que trocou afagos com Valdemar e Collor, o presidente declarou-se ao líder do » centrão » Arthur Lira – «Eu sei que a figura mais importante hoje aqui sou eu, mas se não é o Lira, não teríamos chegado a esse ponto» – perante aplausos dos » homens de bem «, entre os quais Heleno.

Naquela campanha de 2018, o aspirante ao Planalto que não gostava de javalis, de corrupção e do » centrão «, atacava também o Bolsa Família , programa do Partido dos Trabalhadores (PT) de subsídio aos mais pobres. «Se um candidato a presidente tem de falar que vai ampliar o Bolsa Família para ganhar votos, então votem noutro», dizia Bolsonaro, para quem o programa era um «bolsa migalha» que servia apenas «para tirar o dinheiro de quem produz e dar a quem se acomoda».

À entrada para a campanha deste ano, aumentou o auxílio aos carentes em 200 reais. Afinal, diz hoje, «é um programa para o qual, por questões humanitárias, temos de olhar com muito carinho».

Mas, mais do que com os porcos bravos, os políticos corruptos, os deputados oportunistas e o » bolsa farelo «, o que Bolsonaro queria mesmo em 2018 era acabar com o PT. «Vamos fuzilá-los», prometeu para delírio de uma plateia de » bons cristãos «. «E mandá-los para a ponta da praia», acrescentou, numa alusão ao local para onde eram despejados os corpos dos executados na ditadura militar.

Pois quatro anos depois, o PT, com os seus programas sociais, arrisca-se, segundo as sondagens, não só a voltar ao poder como a ganhar, pela primeira vez na sua história, a eleição presidencial logo à primeira volta.

E o » centrão » floresceu. E a corrupção corre solta pelos ministérios. E até os javalis, para desespero dos agricultores, continuaram a reproduzir-se sofregamente no bolsonarismo e são hoje, segundo estatísticas do setor, três vezes mais do que em 2018.

