O tráfico de africanos escravizados. A formação do Brasil e o papel de África e dos africanos

Como é sabido, a maior parte dos africanos deportados para as Américas (46% do total) desembarcou na América portuguesa e no Brasil independente. O império do Brasil foi a única nação que praticou intensivamente o tráfico atlântico de africanos até 1850. Foi ainda o último país americano a abolir a escravidão , em 1888. Ao contrário do que ocorria nos Estados Unidos, onde o escravismo era regionalizado, a propriedade de cativos africanos tinha plena legalidade em todo o território brasileiro, tornado o mais extenso agregado escravista das Américas.

